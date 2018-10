Australia nghiên cứu công nghệ khiến internet nhanh gấp 100 lần

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã tìm ra một cách mới để chuyển tải thông tin trong hệ thống sợi cáp quang thông qua những chùm ánh sáng xoắn.Điều này cho phép ánh sáng mang nhiều dữ liệu hơn so với cách thức chuyển tải thông tin hiện tại, và càng tuyệt vời hơn vì việc triển khai hệ thống mới này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.Mạng thông tin sử dụng cáp quang hiện tại đã khá hoàn hảo so với việc truyền dữ liệu thông qua cáp đồng trước đây. Cáp quang sử dụng các tia sáng để truyền thông tin từ vị trí này sang vị trí khác với tốc độ khá ấn tượng.Tuy nhiên, cáp quang hiện tại có một số nhược điểm. Theo ghi chú của Guardian, các mạng hiện có thường dựa trên các yếu tố màu sắc và đặc tính định hướng của ánh sáng để phục vụ cho việc chuyển tải thông tin. Và dường như mọi thứ vẫn ổn khi mạng lưới cáp quang vẫn luôn đi trước trong cuộc cạnh tranh về tốc độ chuyển tải thông tin, nhưng các nhà nghiên cứu đến từ Đại học RMIT của Australia cho rằng họ còn có thể làm tốt hơn thế nữa.Hệ thống sợi quang mới mà các nhà nghiên cứu đang phát triển hướng ánh sáng đi theo hình xoắn ốc, giúp truyền tải được nhiều dữ liệu hơn. Min Gu, đồng tác giả của nghiên cứu cho Guardian biết:"Mô hình này có dạng ống xoắn kép giống như bản đồ gien, và nhờ vào việc lợi dụng động lượng góc mạng lưới có thể chuyển tải thêm nhiều thông tin."Bước đột phá mới này mang qui mô nhỏ gọn hơn những nỗ lực trước đây để tăng hiệu quả của cáp quang và các nhà nghiên cứu khẳng định, có thể dễ dàng bổ sung thêm vào các mạng cáp quang hiện có để tăng thêm khả năng chuyển tải thông tin.Và tới khi mạng cáp quang hiện tại trở nên lỗi thời, các nhà mạng cũng như người sử dụng sẽ có thể hy vọng vào một mạng lưới Internet cáp quang tốc độ cao vào khoảng năm 2040.

H.K

BGR