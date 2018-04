Băng tuyết xuất hiện đầu tháng 4 là hiện tượng hiếm gặp

Cũng theo ông Hải, hiện tượng xuất hiện băng tuyết tại đỉnh Fansipan vào tháng 4 là lần đầu tiên được ghi nhận từ khi khu du lịch này được xây dựng và đi vào khai thác.

"Băng tuyết xuất hiện vào tháng 4 tại khu vực trên là hiếm gặp, thường phải chu kỳ 5-10 năm mới lại xuất hiện như vậy" - cũng theo ông Hải, trước đó, vào đầu tháng 4/1991 tại Trạm KTTV ở Sa Pa đo được là 3,7 độ, đỉnh Fansipan là - 6 độ C; hôm nay tại Sa Pa là 5,2 độ C, đỉnh Fansipan là - 1 đến -2 độ C.

Nói về đợt rét này ở miền Bắc, ông Hải thông tin, bắt đầu từ ngày mai (8/4), nhiệt độ tại khu vực này sẽ tăng lên và chấm dứt mưa rét. Tuy nhiên, đến cuối tuần sau (14/4), miền Bắc sẽ đón một không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm, trời lạnh về đêm và sáng.

Trước đó, vào đêm qua và sáng nay (7/4), tại khu vực đỉnh núi Fansipan bất ngờ xuất hiện băng tuyết phủ trắng nhiều nơi.

