Báo Florida, loài sư tử có cái đuôi thỏ

Báo Florida.

Báo Florida non.

Phân loài báo sư tử quý hiếm này được tìm thấy ở miền nam Florida (phần phía tây của Hoa Kỳ), Vườn Quốc gia Everglades, Khu bảo tồn Quốc gia Big Cypress và Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Báo Florida. Phạm vi phân phối hiện đại chỉ bao gồm 5% phạm vi trước đây. Báo Florida chọn vùng đất ngập nước, đầm lầy, rừng và những nơi có cây cọ bắp cải lùn làm môi trường sống của nó.Lưng của báo Florida được phủ bằng lông màu nâu vàng hoặc màu be, trong khi bụng và ngực có màu trắng. Đầu đuôi, đầu tai và một số phần khuôn mặt có màu đen, và tròng đen có màu hơi vàng, mặc dù con non có thể có đôi mắt xanh.Điểm khác biệt giữa báo Florida và các phân loài khác là một cái đuôi bị gãy ở đầu và một họa tiết độc đáo ở lưng. Phân loài này cũng nhỏ hơn so với các loại xe cougars từ phía bắc và phía nam của đất nước, nhưng lớn hơn các cá thể được tìm thấy ở Trung và Nam Mỹ. Cá thể trưởng thành dài 180 - 220 cm (5,9 - 7,2 ft), và cao 60 - 70 cm (24 - 28 in) tính tới vai. Trọng lượng của chúng dao động từ 29 đến 73 kg (64 - 161 lb); nam giới dài hơn nữ giới hơn 9% và nặng hơn khoảng 33% (nam giới phát triển nhanh hơn và trong thời gian dài hơn.Loài báo Florida là loài động vật ăn thịt điển hình. Chế độ ăn của chúng bao gồm các loài động vật nhỏ, chẳng hạn như chuột, thỏ và chim nước. Ngoài con mồi nhỏ, báo Florida có thể săn những động vật lớn hơn, ví dụ như cò, lợn, nai đuôi trắng và thậm chí cả cá sấu Mỹ. Trong số những con mồi nêu trên, báo Florida thích con nai đuôi trắng hơn, vì chúng cũng hoạt động về đêm.Mặc dù báo Florida là một con mèo lớn, nó không gầm lớn như một con sư tử, bởi vì nó không thể. Thay vào đó, nó có thể kêu lên, rít lên, gầm gừ và kêu giống mèo. Giống như hầu hết tất cả các loài họ mèo, nó sống đơn độc và quyết liệt bảo vệ lãnh thổ của nó. Nó đánh dấu các biên giới lãnh của nó bằng mùi hương (kích thích tố), nó cũng để lại phân và cào vào vỏ cây.Hầu hết thời gian trong năm,báo Florida sống một mình, ngoại trừ mùa giao phối và nuôi con. Mùa giao phối diễn ra giữa tháng mười một và tháng ba, và tại thời điểm đó, con đực vượt qua khoảng cách dài tìm kiếm một người bạn đời (diện tích của một con đực là 320-400 km2 ). Sau khi giao hợp, con cái mang thai khoảng 3 tháng rồi sinh nở xảy ra trong bụi cây dày đặc nhưng cũng có những con cái sinh ra trong các hang động.Một lứa bao gồm 1-3 báo con, nhưng không phải tất cả chúng sẽ sống sót đến tuổi trưởng thành. Sau khi được sinh ra, báo con được bao phủ bởi những đốm đen - đó là một dạng ngụy trang cho phép bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi. Trong 2-3 tuần đầu tiên, người mẹ hầu như không rời khỏi nơi trú ẩn; chăm sóc con cái trở thành việc quan trọng nhất. Sau thời gian đó, con cái rời khỏi hang thường xuyên hơn, để săn lùng và cai sữa cho con non, giúp chúng quen ăn thịt.Khi đến thời điểm thích hợp xảy ra (tháng thứ hai sau sinh), báo con bắt đầu đi với mẹ để học săn mồi. Đồng thời, những đốm đen của chúng biến mất và được thay thế bằng màu sắc của con trưởng thành. Con non ở lại với mẹ của chúng trong 18-24 tháng, và sau đó mỗi con phải đi tìm kiếm lãnh thổ riêng của mình.

Bảo Tuấn

Dino Animals