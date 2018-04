Bê bối Facebook rò rỉ thông tin: Cái giá của miễn phí

Nếu như Zuckerberg được cho là dễ dàng vượt qua “bài kiểm tra” tại Thượng viện bởi sự thiếu hiểu biết về mạng xã hội của các nghị sĩ tuổi thất thập, thì ông chủ Facebook đã không ít lần lúng túng “toát mồ hôi hột” trước các câu hỏi “trúng đích” của các thành viên hạ viện am hiểu. Zuckerberg đã nhiều lần phải xin lỗi và thừa nhận Facebook theo dõi mọi hoạt động của người dùng, từ nút bấm like cho tới những trang web mà người dùng truy cập kể cả khi họ đã đăng xuất ra khỏi Facebook, thậm chí còn thu thập cả thông tin người không đăng ký tài khoản Facebook vì “mục đích an ninh”. Ngoài ra, ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh còn bị một số nghị sĩ “mắng” vì có những câu trả lời được cho không thỏa đáng, né tránh, thậm chí “chưa thực sự nghiêm khắc với bản thân”...

Quan trọng hơn, hệ quả của điều trần sẽ là, một khi Zuckerberg không trả lời thỏa đáng các câu hỏi của thành viên lưỡng viện, Quốc hội Mỹ có thể đưa ra luật mới nhằm siết chặt quản lý “đế chế” Facebook.

Theo tôi, cái được lớn nhất từ hai phiên điều trần kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ này là, không chỉ người dùng tại Mỹ mà hàng tỷ Facebooker khắp thế giới được dịp trải nghiệm sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Qua đó họ có thêm thông tin để tự phân tích lợi - hại, tự quyết định ở lại hay tránh xa “ngôi nhà” Facebook quen thuộc bấy lâu nay.

Nhìn cảnh ông chủ Facebook bị cả rừng ống kính nhà báo săm soi từng xăng-ti-mét trên khuôn mặt ở cự ly không thể gần hơn, những bức ảnh cận cảnh đặc tả Zuckerberg rõ từng sợi tóc trên khuôn mặt, hẳn nhiều người sẽ liên tưởng tới việc chính mình cũng đang bị Facebook giám sát tương tự qua không

gian mạng.

Người dùng thêm một lần nữa hiểu rõ cái giá của sự miễn phí, trong nhiều trường hợp thực ra không rẻ chút nào! Câu hỏi thẳng và đầy ẩn ý của một nghị sĩ Mỹ tại phiên điều trần về việc, liệu Mark Zuckerberg có sẵn lòng tiết lộ tối qua ông ngủ tại khách sạn nào không, và câu trả lời của ông chủ Facebook là không, đã nói lên tất cả về quyền riêng tư một khi bị xâm phạm sẽ khó chịu biết nhường nào! Thật lạ lùng, trong khi người sáng lập ra Facebook từ chối thẳng thừng câu trả lời thì hàng triệu triệu Facebooker vẫn đang miệt mài “check-in” ở bất kỳ nơi đâu mà họ đặt chân tới.

Có nghị sỹ chất vấn Zuckerberg rằng, liệu Facebook có phải là một công ty truyền thông hoặc nhà xuất bản không? Đương nhiên câu trả lời là “không”. Song trên thực tế, hàng tỷ người trên hành tinh ngày ngày vẫn miệt mài “làm nội dung” miễn phí cho ông chủ Facebook bằng chính những thông tin mà họ post lên.

Ngẫm ra, cái giá phải trả cho sự miễn phí lại không hề rẻ chút nào.

Việt Hùng