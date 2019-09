Bộ trưởng Môi trường nói gì về chất lượng không khí khu Rạng Đông?

Quảng cáo

Tại Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ một số thông tin về sự cố cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Bộ trưởng Hà cho biết, hiện tại UBND thành phố Hà Nội, Bộ TN&MT cùng các bộ ngành liên quan đặc biệt quan tâm đến sự cố, tiến hành mọi biện pháp kiểm soát đánh giá tình hình. Trong đó, cơ quan môi trường liên tục quan trắc các thông số môi trường để công bố cho người dân.

Kết quả quan trắc từ ngày 30/8 đến nay (hai ngày sau sự cố), chất lượng môi trường đất, nước, không khí quan trắc được ở ngưỡng an toàn, sự cố không có dấu hiệu mở rộng ra khu vực xung quanh. “Cá nhân tôi đang sống gần khu vực bán kính 500, có thể hoàn toàn yên tâm về môi trường không khí”, Bộ trưởng Hà nói.

Hôm nay, cơ quan chức năng tiến hành tẩy độc tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định đây là một sự cố ở quy mô cấp cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, tác động phạm vi ô nhiễm môi trường chủ yếu là ô nhiễm cục bộ, trong phạm vi nhà máy, đặc biệt là kho chứa nơi xảy ra sự cố cháy.

“May mắn là kho hóa chất vẫn còn nguyên. Vật liệu cháy chủ yếu là bóng đèn. Vì vậy cơ quan chức năng có thể xác định được khối lượng thủy ngân phát tán từ nguồn bóng đèn để đánh giá được thực trạng môi trường”, Bộ trưởng Hà nói. Ông cho biết thêm, sắp tới cơ quan môi trường sẽ triển khai các biện pháp xử lý triệt để tàn dư của đám cháy theo đúng quy định. Hiện tại, Nhật Bản cũng đã gửi đến các chuyên gia để cùng xem xét, đánh giá chặt chẽ.

Trả lời câu hỏi vì sao an toàn vẫn phải tẩy độc, chuyên gia môi trường Đào Nhật Đình cho biết, kết quả an toàn, tức là môi trường đất, nước, không khí đã an toàn. Còn việc tẩy độc tập trung vào tàn dư đám cháy đã được cô lập. Tàn dư này có thể có chứa thủy ngân chưa cháy hết.

Trong hôm nay, các lực lượng của Binh chủng hóa học, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Urenco 10 bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho Rạng Đông.

Chuyên gia Đào Nhật Đình cho rằng, sau khi xử lý xong đống tro tàn của vụ cháy, việc quan trắc cần tiếp tục được tiến hành với mật độ thưa hơn hiện nay để tiếp tục đánh giá chất lượng không khí cho người dân yên tâm. Bên cạnh đó, yêu cầu Rạng Đông thêm chỉ tiêu thủy ngân vào báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Nguyễn Hoài