Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần đào tạo gấp 1.000 chuyên gia công nghệ số

Sáng 23/8, Bộ TT-TT đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên và Hội Tin học Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề “Chuyển đổi số: Kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn thiện Chính quyền điện tử”. Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ TTTT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW và hơn 800 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, diễn giả, các doanh nghiệp về CNTT-TT…

Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh - thành trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, từng bước triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tiến đến nền kinh tế số - xã hội số, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tư vấn những giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới nhất phục vụ kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh CTV

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định bước tiếp theo của CNTT là chuyển đổi số. Đây là sự chuyển dịch mang tính cách mạng, sẽ làm thay đổi diện mạo của đất nước. Sứ mạng ấy được trao cho những người làm CNTT, những người làm công nghệ số nói chung. Bộ TTTT sẽ đóng vai trò một cửa cho các doanh nghiệp, các tổ chức làm CNTT-TT; tiếp nhận, lắng nghe các vấn đề của ngành, giải quyết và tham mưu Chính phủ giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Bộ TTTT được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng Đề án Chuyển đổi số Quốc gia để ban hành trong năm nay. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, thách thức mới, nhưng vì vậy lực lượng làm CNTT của Việt Nam sẽ có bước phát triển mới.



Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, có 5 lĩnh vực trong CNTT-TT bao gồm: Bưu chính với định hướng là hạ tầng cho thương mại điện tử; Viễn thông với định hướng chuyển từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng CNTT-TT; CNTT với định hướng là Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; An toàn, an ninh mạng với định hướng bảo đảm an toàn cho công cuộc chuyển đổi số; Công nghiệp CNTT-TT với định hướng phát triển 100.000 doanh nghiệp CNTT-TT. Cả năm lĩnh vực nói trên phải được đầu tư trước, đi trước để thay đổi thứ hạng Việt Nam đang từ 108 lên thành Top 50, Top 30.



Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng không chỉ con người được số hoá mà tất cả các vật vô tri vô giác sẽ được số hoá. Bộ trưởng khẳng định hạt nhân của quá trình chuyển đổi số là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam: “Chúng ta phải phát triển 100.000 doanh nghiệp CNTT-TT, nhất là các doanh nghiệp tại các tỉnh/thành phố, tập trung làm tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội”.



Lữ Hồ