Cá sấu Gustave, dã thú ăn thịt nhiều người nhất ở thời hiện đại

Cá sấu sông Nile tấn công cả voi.

Cá sấu sông Nile.

Một trong số hình ảnh ít ỏi của Gustave.

Người dân địa phương cho rằng Gustave giết người không chỉ để ăn, mà còn để giải trí. Họ nói rằng nó thường giết chết nhiều người sau đó biến mất trong vài tháng. Một thời gian sau, nó xuất hiện ở một nơi khác và lại tiếp tục giết người.Cư dân vùng Burundi (nơi Gustave tấn công) nói rằng nó thậm chí có thể giết một con hà mã đực trưởng thành. Rất khó để xác nhận những báo cáo này nhưng cũng rất khó để phủ nhận chúng.Trên cơ thể Gustave có rất nhiều vết sẹo do dao đâm, đạn bắn, giáo mác ... Da nó được cho là dày như một chiếc áo chống đạn. Một đốm đen trên đầu nó dường như là một vết đạn bắn. Tuy nhiên, nó vẫn sống khỏe. Con cá sấu thậm chí còn chẳng dính bẫy, nó bơi quanh chúng như thể đang chọc tức nhóm thợ săn. Người ta ước tính rằng vào năm 2010, Gustav đã giết chết hơn 300 người trên bờ sông Ruzizi và ở phía bắc của hồ Tanganyika.Gustave bao nhiêu tuổi? Con số ước chừng là khoảng 60. Điều này lí giải tại sao nó lại thông minh và dày dạn kinh nghiệm như vậy.Rất nhiều người săn lùng Gustave và chỉ có một người không muốn giết nó. Đó là Patrice Faye, người muốn bảo vệ Gustave chống lại sự trả thù của người bản địa. Anh ta muốn bắt sống con cá sấu và đưa nó tới một nơi an toàn cho cả người và cá sấu. Ông cũng không loại trừ việc sử dụng Gustave để duy trì các thế hệ tương lai của cá sấu Nile. Bằng cách này, Faye muốn bảo vệ loài này khỏi sự tuyệt chủng. Một nơi trú ẩn cho Gustav đã tồn tại và đang chờ nó ở Vườn Quốc gia Ruzizi ở Burundi.- Nhà giải phẫu học Patrice Faye đã đặt tên cho Gustave. Faye đã nghiên cứu và tìm kiếm Gustave từ nửa sau của thập niên 1990.- Rất nhiều thông tin về Gustave và cuộc săn lùng nó được trình bày rõ ràng trong bộ phim "Capturing the Killer Cro" ( Bắt cá sấu sát thủ) năm 2004.- Gustave có ba vết sẹo trên cơ thể. Vai phải của nó cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, không rõ nó bị thương trong hoàn cảnh nào.- Các nhà nghiên cứu và các nhà cứu sinh vật học nghiên cứu về Gustave, cho rằng chiều dài và trọng lượng của nó làm cho nó khó có thể săn mồi nhanh nhẹn như cá, linh dương hoặc ngựa vằn. Nó bị buộc phải tấn công các loài động vật lớn hơn như hà mã, linh dương đầu bò lớn và, con người.- Dân địa phương kể rằng Gustave thường giết người rồi bỏ lại xác chứ không ăn thịt.- Gustave được nhìn thấy lần cuối vào năm 2015. Một cư dân địa phương tuyên bố rằng ông đã thấy Gustave kéo một con trâu đực trên bờ sông.

Bảo Tuấn

Dino Animals