Câu chuyện rùng rợn về báo hoa mai ăn thịt người

Con báo đực Pannar sống ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ 20. Nó hoạt động tích cực nhất ở tỉnh Panar, nơi nó đã giết chết hơn 400 người, gần như tương tự hổ Champawat. Có nhiều dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công vào con người bắt nguồn từ cùng một lý do như của con hổ cái khét tiếng. Vì chấn thương, con báo không thể săn bắt động vật hoang dã, nên nó bắt đầu săn người để sống sót.Một trong những giả thuyết là nó bị một thợ săn bắn nhưng may mắn sống sót. Tuy nhiên, khi vết thương lành, nó không còn hoạt động hiệu quả và không thể bắt động vật hoang dã được nữa. Người ta nói rằng từ đó nó săn người để trả thù.Con báo Panar là con báo nguy hiểm nhất được ghi nhận trong hồ sơ lịch sử với số nạn nhân lên đến 400 người. Tuy vậy, nó không được biết đến nhiều như con báo Rudraprayag, dù số nạn nhân trong 8 năm của nó "chỉ có" 125 người. Báo Rudraprayag cũng bị Corbett bắn chết vào năm 1926.Nó bị thợ săn nổi tiếng Jim Cobert bắn hạ vào năm 1910 sau nhiều lần nỗ lực bất thành. Lần đầu tiên hoàn toàn thất bại. Lần săn thứ hai, một phát súng may mắn trong đêm đã làm con thú bị thương. Sau đó Jim đã dùng đuốc để theo dấu nó trong đêm và kết liễu nó.Mặc dù có kích thước nhỏ hơn so với hổ và sư tử, nhưng với sự xảo quyệt của chúng, báo hoa mai được nhiều thợ săn thú hiếm coi là động vật nguy hiểm nhất. Một thợ săn thậm chí còn tuyên bố rằng nếu một con báo có kích thước của một con sư tử thì nó sẽ nguy hiểm gấp 10 lần.Báo Panar không phải là con báo duy nhất tấn công con người. Một con báo hoa mai đã giết chết hơn 200 người ở Kahani (miền Trung Ấn Độ). Một con khác tấn công những người hành hương đến một ngôi đền Hindu, giết chết 125 người. Nó cũng đã bị Jim Cobert bắn hạ.