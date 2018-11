Chất vấn nóng về amiang trắng

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết tổng công suất thiết kế của các dây chuyền sản xuất tấm lợp amiăng tại Việt Nam hiện nay là 94,4 triệu m2/năm, tuy nhiên sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong những năm gần đây giảm mạnh so với công suất thiết kế. Sản xuất năm 2017 chỉ đạt 55,38% triệu m2/năm, bằng 66% so với năm 2016 và 71,4% so với năm 2015. Tiêu thụ năm 2017 đạt khoảng 53,8 triệu m2/năm, bằng 63,7% so với năm 2016. Tồn kho khoảng 7,4 triệu m2.

Sau khi Bộ Xây dựng và đại diện Bộ Y tế trình bày các ý kiến của mình, các đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành liên quan nêu ý kiến và chất vấn các nội dung còn nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, theo quan điểm của nhiều người thì việc chỉ căn cứ vào khuyến cáo của WHO, một số công trình nghiên cứu của nước ngoài xét về mặt lý thuyết thì có vẻ hợp lý nhưng về thực tế thì lại không thuyết phục. Bởi chính Bộ Y tế là cơ quan quản lý sức khoẻ của người dân và các ngành liên quan chưa có một nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của amiang trắng đối với sức khoẻ của người sử dụng tấm lợp, các loại đường ống dẫn nước, bể nước, mái lợp trang trại chăn nuôi… Trong khi đó, amiang nằm ở số 119 trong danh mục chất kiểm soát sử dụng, tức là trên amiang trắng còn 118 chất khác nguy hiểm, độc hại hơn.

Theo Phó Chủ nhiệm UBKHCN và MT của Quốc hội Lê Hồng Tịnh: “Việt Nam cần nghiên cứu thấu đáo, khách quan về vấn đề này. Chúng ta đi tới nền kinh tế thị trường thì tất cả nên để thị trường quyết định. Chúng ta cấm sản xuất hay cấm cả tiêu dùng? 10 nước ASEAN không nước nào cấm, nếu chúng ta cấm thì vô tình tạo điều kiện cho hàng từ các nước này tràn vào. Khi đã hội nhập kinh tế quốc tế, nếu chúng ta cấm mà không đưa ra được bằng chứng chứng minh thuyết phục thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp khác về thương mại” – ông Tịnh nói.

Là người đứng đầu đơn vị sản xuất tấm lợp chứa amiăng trắng, ông Lê Văn Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty Tấm lợp Đông Anh cho biết, đơn vị này đã sản xuất tấm lợp chứa amiăng trắng hàng chục năm, đến nay không có bất kỳ người lao động nào mắc các bệnh ung thư phổi hay ung thư trung biểu mô như WHO đã khuyến cáo.

“Chúng ta xác định loại vật liệu nào cũng có độc hại, kể cả cát, sỏi, nhưng khi đầu tư KHCN vào sản xuất thì chắc chắn sẽ giảm bớt. Để có sự khách quan, vô tư, khi xây dựng văn bản, nghiên cứu nào đó thì các cơ quan, đơn vị phải xuống cơ sở. Tôi thấy Bộ Xây dựng ít xuống lắm, Bộ Y tế càng không” – ông Nghĩa cho biết.

Nêu ý kiến tại phiên giải trình này, Đại biểu Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng) cho rằng, việc xây dựng chính sách phải đảm bảo lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân và đặc biệt phải có đầy đủ cơ sở pháp lý.

“Tôi có 3 nhiệm kỳ làm HĐND TP Hải Phòng, 1 nhiệm kỳ làm bí thư hyện uỷ, nhưng chưa có ý kiến nào của dân kiến nghị về việc dừng sử dụng tấm lợp amiăng xi măng. Vậy tại sao chúng ta lại tự nêu vấn đề này ra?”.

Trở lại với báo cáo của Bộ Xây dựng, ông Tùng nêu băn khoăn: Có 39/42 bộ, ngành, địa phương, nhất trí với dự thảo Đề án hay nhất trí với nội dung gì? Bởi chúng ta vẫn còn tới 6 nhóm vấn đề phải làm rõ. Các vấn đề liên quan pháp lý, khoa học hôm nay đã thấy vướng rồi. Bộ Xây dựng kiến nghị dành thời gian đến tháng 6/2019 trình thủ tướng thì có kịp không, khi đó quyết định năm 2023 dừng sử dụng amiăng trắng có phù hợp thực tiễn không?

Bộ Y tế, Xây dựng đưa ra khuyến cáo, nêu mối quan ngại, nhưng 118 chất khác cũng nằm trong danh mục khuyến cáo, quan ngại tại sao không đặt vấn đề cấm mà lại chỉ xoáy vào 1 chuyện này?

Ngoài ra, một số đại biểu yêu cầu làm rõ việc cấm sử dụng amiăng trắng căn cứ vào văn bản pháp luật nào? Bởi theo Điều 08 Luật đầu tư, căn cứ điều kiện kinh tế xã hội, thì Chính phủ rà soát các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sửa và bổ sung Điều 06, 07 của Luật Đầu Tư theo thủ tục rút gọn trong đó có amiăng trắng để trình lên Quốc hội, vậy cơ sở pháp lý nào để các Bộ Xây dựng, Bộ Y tế nói là có cơ sở pháp lý để trình thủ tướng dừng amiăng trắng vào 2023. Việc thời gian qua, các bộ, ngành đưa ra các khuyến cáo ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, thiệt hại này sẽ do ai bồi thường?

Theo bà Đoàn Thị Thanh Mai – Uỷ viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, hiện có quan điểm cho rằng, một số nước không cấm amiăng trắng vì họ xuất khẩu còn nước cấm như Nhật Bản thì lại tiếp thị các sản phẩm thay thế amiăng, còn Mỹ và Singapore thì đã bỏ lệnh cấm. “Vậy việc cấm này có xuất phát từ sức khoẻ người dân không hay chỉ vì lợi ích kinh tế?” – đại biểu Thanh Mai đặt vấn đề.

Cùng chung quan điểm này, ông Nguyễn Minh Đức – Thường trực UB QP-AN, cho rằng, trong sản xuất có cạnh tranh không lành mạnh có thể sử dụng những bài toán về sức khoẻ con người, an toàn an ninh, tạo sức ép xã hội. Trường hợp này có thể chuyển cơ quan chức năng để xem mục đích là như thế nào?

Tiếp tục nghiên cứu về amiăng trắng

Trước ý kiên của các đại biểu, về amiăng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định sẽ tiếp thu và làm rõ các yêu cầu. Hiện nay đề án đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng, chưa báo cáo thủ tướng, chưa có quyết định nào, chưa có lệnh cấm nào. “Do đó, chúng tôi đang cố gắng làm sao đề án đảm bảo các quan điểm như chúng tôi vừa nêu trên. Có lộ trình hợp lý, thay thế sợ ami ăng trắng bằng các loại sợi khác, an toàn cho sức khỏe. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi; nghiên cứu sợi trong phối liệu sản xuất tấm lợp, đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp. Đảm bảo vẫn có tấm lợp trên thị trường đáp ứng nhu cầu của khối lượng lớn người dân về tấm lợp, cũng như đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân. Tức vẫn giữ dây chuyền sản xuất đã đầu tư, chỉ thay thế phối liệu, tỷ lệ sợ ami ăng trong phối liệu đó mà vẫn đảm bảo được các thông số”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nói.

Kết luận Hội nghị, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng dù còn ý kiến khác nhau về vấn đề ami ăng nhưng trên hết là đều bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ sự phát triển bền vững của Việt Nam. Ông Phan Xuân Dũng khẳng định ami ăng trắng có ý kiến khác nhau nhưng có thể thấy phần lớn các nước trên thế giới vẫn dùng. Ý kiến thứ hai là cần cấm ami ăng, dựa trên nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới cũng như ý kiến của một số cá nhân. Việt Nam cũng có nghiên cứu và thực tế. Vì vậy phải có cơ sở rất xác đáng để người dân yên tâm. Do đó, ông Dũng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu về sự nguy hại của ami ăng trắng. Nghiên cứu lý do các nước khác vì sao vẫn sử dụng ami ăng trắng và điểm rơi của Việt Nam có sử dụng ami ăng trắng để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền có dừng, không dừng hay dừng có lộ trình hay tìm các vật liệu khác tốt hơn, rẻ hơn. Cơ quan chức năng tham mưu bất cứ vấn đề gì liên quan đến ami ăng trắng phải khách quan, liên quan đến lợi ích tổng thể của quốc gia, đặc biệt là vì sức khỏe của người dân.

P.V