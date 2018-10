Chó sục Pit Bull Mỹ, giống chó lai nổi tiếng

Lịch sử



Chó sục Pit Bull Mỹ có cơ bắp khá ấn tượng.



Một số tác giả cho rằng giống chó này lai giữa chó Bull với Old English terrier, Fox Terrier hoặc Black and Tan Terrier. Những giống lai có nhiều tên gọi khác nhau: Bull-and-Terrier Dog, Pit Bull Terrier hay là Half and Half và sau được gọi là chó sục Pit Bull Mỹ. Chúng được mang đến Mỹ năm 1870 với tên gọi Pit Dog. Năm 1936, AKC đăng kí với tên mới là Amstaffs và tiếp tục được đổi thành American Staffordshire Terrier vào 01/01/1969.



Đặc điểm ngoại hình



Chó sục Pit Bull Mỹ rất khỏe và nhanh nhẹn với nhiều cơ bắp. Chúng có đầu to, mõm tròn, mắt đen tròn và cách xa nhau, hàm khỏe và tai cao trên đỉnh đầu. Lông cứng nhưng bóng mượt và có thể đơn sắc hoặc có đốm, tuy nhiên màu trắng không được chiếm hơn 80% cơ thể theo như quy định của AKC.

Nếu chúng có màu đen, nâu, nâu chocolate hay trắng thì sẽ không được tham gia các chương trình.Cơ thể hạ thấp và nhỏ dần với đuôi ngắn. Chân trước thẳng và cứng cáp, chân sau cơ bắp với các ngón chân khít và ngực rộng khỏe.



Đặc điểm tính cách



Chúng thân thiện và trung thành vì vậy thường được nuôi trong gia đình để bảo vệ người chủ.

Theo nghiên cứu năm 2008, giống chó sục Pit Bull Mỹ có xu hướng hung hăng với các loài chó khác cao hơn so với con người. Ngoài sự mạnh mẽ, giống chó này còn ngoan ngoãn, can đảm và thông minh. Các nhà lai tạo giống luôn cố gắng tạo ra chúng luôn thân thiện, đáng tin và an toàn cho trẻ em và chỉ thể hiện hung hăng khi bị kích động.



Chó sục Pit Bull Mỹ có xu hướng bảo vệ lãnh thổ và sẵn sàng tấn công nếu thấy có nguy hại, ngoài ra, chúng có khả năng chịu đau cao và thường gặp khó khăn khi gặp các vấn đề về sinh lý. Nếu không được huấn luyện đúng cách từ khi còn nhỏ, chúng có thể trở nên hung hăng và nguy hiểm. Để huấn luyện thành công và nuôi được giống chó này, ngươi chủ cũng cần là một người mạnh mẽ, tự tin nhưng không được quá thô bạo.



Sức khỏe



Chó sục Pit Bull Mỹ có thể mắc một số bệnh di truyền: dị tật tim bẩm sinh, chứng loạn sản, rối loạn tuyến giáp, mất điều hòa tiểu não, đau đầu gối và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như dị ứng da, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh tự miễn dịch, viêm xương khớp và thoái hóa đốt sống khi già.





Bảo Tuấn

Dino Animals