Chrome điểm mặt các website thu thập thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu

Ngày 25/7, Google cho hay, tiếp nối những cam kết từ hai năm trước đây của tập đoàn, trình duyệt web miễn phí Chrome do tập đoàn này phát triển sẽ chính thức ‘điểm mặt’, đánh dấu là “không an toàn” (Not Secure) đối với những website không được mã hóa với giao thức HTTPS và có hoạt động thu thập thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu của người dùng.

Theo đó, khi người dùng truy cập một trang web không dùng giao thức HTTPS, sẽ nhận được một cảnh báo trên khung địa chỉ trang web cho thấy đây là trang web cần cảnh giác khi ra quyết định truy cập.

Theo đại diện Google, khi tải một trang web dùng giao thức HTTP, kết nối của người dùng đến trang web đó không được mã hóa. Nghĩa là bất kỳ ai trên mạng cũng có thể xem hoặc chỉnh sửa nội dung trang web trước khi nó đến tay người dùng.

Với giao thức HTTPS, kết nối của người dùng đến trang web muốn truy cập sẽ được mã hoá, do đó, tội phạm mạng, kẻ gian muốn theo dõi sẽ bị ngăn chặn, và thông tin (như mật khẩu và thẻ tín dụng) sẽ được mã hoá bảo mật khi gửi lên trang web.

“Phần cảnh báo ‘Không An toàn" (Not Secure) rất hữu ích của trình duyệt web Chrome mỗi khi bạn truy cập vào website yêu cầu những thông tin nhạy cảm như mật khẩu (password) hay thông tin thẻ tín dụng sẽ giúp bạn cảnh giác và cẩn trọng khi quyết định nhập thông tin”, Google cho hay.

Phạm Tuyên