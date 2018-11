Chuyện rùng rợn về gấu ăn thịt người vùng Mysore

Một cá thể gấu lười ngoài tự nhiên.

Một câu chuyện nói rằng con gấu đực vùng Mysore đã bắt cóc một cô gái và đối xử với cô như bạn đời. Cô được cư dân Mysore (một trong những thành phố lớn nhất ở Ấn Độ) cứu thoát. Người ta nói rằng sau đó nó tấn công vào người dân để trả thù vì họ đã giải thoát cô gái.Một phiên bản hợp lí hơn cho rằng con gấu lười nguy hiểm này thực ra là một con cái bị thợ săn giết con. Cả hai câu chuyện đều có chung điểm mấu chốt là mong muốn trả thù.Điều thú vị là gấu lười không phải là loài gấu lớn. Những con đực lớn nhất có trọng lượng từ 80 đến 192 kg, và con cái chỉ từ 55 đến 124 kg. Nếu một con gấu lười tương đối nhỏ có thể gây hậu quả như vậy, chúng ta có thể hình dung sự tàn phá do gấu xám hay gấu Kodiak gây ra có thể tồi tệ đến cỡ nào.Con gấu đã liên tục phá phách ở phía đông vùng đồi Nagvara của thành phố Arsikere, 160 km về phía tây bắc của Bangalore, ở bang Mysore (Ấn Độ). Nó lẩn trốn trên những ngọn đồi phủ đầy đá rồi đi xuống vùng đồng cỏ. Càng ngày nó càng táo bạo hơn, quấy rối mọi người cả ban ngày lẫn ban đêm.Theo đúng kiểu tấn công của gấu, con vật cào và cắn xé mặt nạn nhân. Những người may mắn sống sót thường bị mất một hoặc cả hai mắt, một số thì mất mũi, trong khi những người khác nhai nát phần má. Những người đã chết thường có khuôn mặt bị tàn phá hoàn toàn. Ít nhất ba nạn nhân bị ăn thịt một phần.Con gấu lười đã tấn công 36 người. Những người sống sót bị thương nặng, bởi vì nó thường nhắm vào mặt. Trong số hơn 30 nạn nhân, 12 người đã thiệt mạng, 3 trong số đó đã bị ăn, điều này rất bất thường đối với những con gấu lười.Con thú đã bị giết bởi Kenneth Anderson, một thợ săn và nhà văn nổi tiếng người Anh khi ông đi qua các khu rừng ở miền nam Ấn Độ. Tuy nhiên, ông cần phải tổ chức đến 3 cuộc săn lùng và chỉ lần săn cuối cùng mới thành công.Anderson không chuẩn bị tốt cho cuộc săn đầu tiên và thậm chí còn không tìm thấy con gấu. Nỗ lực thứ hai cũng không thành công, mặc dù ông có thêm một trợ lý. Trong cuộc săn , Anderson bắt gặp một trong những nạn nhân của một con gấu. Anderson đã bị trẹo mắt cá khi cố gắng đưa cô ấy ra khỏi khu rừng. Tuy nhiên, ông cũng không tìm thấy con gấu. Thực ra lần này ông đã gặp may mắn rằng con gấu không tìm thấy ông trong tình trạng đó.Trong cuộc săn lần thứ ba, con gấu tiếp cận nơi ẩn náu của Anderson vào ban đêm và lần này người thợ săn chiến thắng.Bản thân Anderson cũng là một nhân vật thú vị, thậm chí bạn có thể viết một cuốn tiểu thuyết riêng về ông ta và những cuộc phiêu lưu của ông. Ông đến từ một gia đình người Scotland định cư ở Ấn Độ. Vì yêu thích rừng rậm Ấn Độ, ông tham gia vào nhiều cuộc săn bắn động vật có vú lớn và viết sách về những cuộc phiêu lưu đó.Ông thường một mình đi thám hiểm trong rừng (không mang vũ khí) để thiền định và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ. Là một thợ săn, ông truy tìm những con hổ và báo ăn thịt người giống như thợ săn nổi tiếng Jim Corbett. Corbett là một thợ săn tài ba nhưng sau này trở thành nhà bảo vệ động vật.