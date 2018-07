Có thể chụp được ảnh hành tinh mới ra đời

Bức ảnh mang tính đột phá này cho thấy một đốm sáng (hành tinh non trẻ) bay xuyên qua đám bụi và khí xung quanh một ngôi sao trẻ, được gọi là PDS70, được cho là cách Trái Đất khoảng 370 năm ánh sáng.



Trong ảnh, vòng tròn màu đen ở trung tâm, bên trái đốm sáng (hành tinh mới), là một bộ lọc để chặn nguồn sáng mạnh phát ra từ ngôi sao, cho phép chúng ta có thể nhìn thấy các chi tiết khác trong toàn bộ bức ảnh.



Bức ảnh do công cụ Sphere của Kính thiên văn cực lớn thuộc Đài thiên văn Nam châu Âu chụp, đã cho thấy một hành tinh dạng khí khổng lồ có khối lượng lớn hơn sao Mộc đang ở cách nó một khoảng cách tương tự như khoảng cách giữa sao Thiên Vương và Mặt trời. Những phân tích sâu hơn cũng cho thấy, xung quanh hành tinh mới này là một bầu khí quyển đầy mây và nhiệt độ bề mặt là 1.000 độ C.



Miriam Keppler thuộc Viện thiên văn Max Planck (Đức), người chủ trì nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Thiên văn học và Vật lý thiên văn cho biết: “Những khối hình đĩa xung quanh các ngôi sao non trẻ là nơi sinh của các hành tinh, nhưng cho đến nay, trong quá trình quan sát, chúng ta rất hiếm hoi mới phát hiện được sự hình thành của các hành tinh mới. Còn các quan sát khác trên mặt đất đã không mang lại bằng chứng thuyết phục.

Bà Keppler cũng cho biết thêm:"Chúng tôi đã có thể phát hiện ra hành tinh mới thông qua nhiều công cụ quan sát khác nhau, bằng các dải lọc ánh sáng khác nhau và trong các năm khác nhau. Các hành tinh trẻ cũng đã được xác định trước đó bằng cách sử dụng kính thiên văn Kepler quay quanh. Nhưng phương pháp đó, vẫn tồn tại những hạn chế, vì dựa trên sự mờ đi của nguồn sáng phát ra từ ngôi sao khi một vật thể di chuyển chen ngang giữa nó và kính viễn vọng”.



Bà Miriam Keppler kết luận, giờ đây chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy sự xuất hiện của một hành tinh mới. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì trong suốt một thời gian dài, chúng ta đã tự hỏi, các hành tinh này hình thành như thế nào? Bụi và vật liệu trong các những khối hình đĩa giúp hình thành hành tinh bao gồm những gì. Bây giờ chúng ta có thể quan sát trực tiếp điều này.



H.K

The Guardian