Công nghệ 3D hiện đại đến nỗi, các kỹ sư đã có thể 'in' ra một cây cầu

Công nghệ in 3D của thế giới đang ngày càng hiện đại hơn, giúp con người tạo ra những vật dụng, công trình với thời gian nhanh hơn và kết cấu chắc chắn hơn. Nếu như Trung Quốc "in" ra hẳn một hang động khổng lồ từ chất liệu nhựa thì mới đây, những kỹ sư tới từ công ty MX3D của Hà Lan đã hoàn thành một cây cầu thép, được làm hoàn toàn bằng robot với kỹ thuật in 3D tiên tiến.

Dài 12 mét, cây cầu này được đặt tên là "The Bridge", gây chú ý bởi thiết kế vô cùng đặc biệt. Nó đã sẵn sàng để được lắp đặt tại thủ đô Amsterdam, chuẩn bị cho tuần lễ "Dutch Design Week" đang diễn ra từ ngày 20/10 đến 28/10.

Nhóm kỹ sư đến từ MX3D đã chia sẻ một số bức hình của cây cầu sau khi được hoàn thành, vẻ ngoài của cây cầu này trông giống hệt với 2 tờ giấy cuộn lại, kết nối với nhau bằng những đường cong bóng bẩy. Được biết, cây cầu có chiều dài khoảng 12 mét, rộng hơn 6 mét. Vì đây là một phương pháp xây dựng mới và trước đây chưa từng sử dụng ở bất kỳ dự đâu, MX3D đã phải làm việc với các nhà quản lý tại Amsterdam để dựng nên một quy chuẩn an toàn cho cây cầu. Hơn nữa, họ cũng kết hợp với đối tác gồm Viện Alan Turing của Anh, nhằm trang bị cho cây cầu một mạng lưới cảm biến khá hiện đại, biến công trình này trở thành một "cây cầu thông minh".

Một khi cây cầu này được lắp đặt để mọi người đi lại, cảm biến sẽ có thể thu thập dữ liệu về lưu lượng người đi qua, cấu trúc của cầu (độ biến dạng, chấn động, v.v...) và môi trường xung quanh nó. Những dữ liệu trên sẽ dùng để đánh giá mức độ an toàn của cầu, cũng như để xây dựng các công trình tương tự trong tương lai. Đồng sáng lập MX3D Gijs van der Velden chia sẻ: "Thứ 5 vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra cây cầu với 30 người đứng lên nó, kết quả là nó vẫn chịu được, với một lớp sàn ở trên thì thậm chí nó còn cứng cáp hơn nữa". Mặc dù vậy, "The Bridge" vẫn chưa sẵn sàng để lắp đặt và sử dụng cho giao thông công cộng một cách chính thức mà phải chờ tới giữa năm 2019, bởi MX3D cho biết, vị trí tại giao lộ Oudezijds Achterburgwal cắt qua Stoofsteeg chưa phù hợp với cây cầu, cho đến khi quá trình cải tạo con kênh ở đây được hoàn thành. Dưới đây là một số hình ảnh đáng chú ý khác về câu cầu 3D đặc biệt này tại "Dutch Design Week":

Theo Trí thức trẻ