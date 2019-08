Định danh tài khoản Facebook, bảo vệ người dùng

GÓC NHÌN



Người dùng chân chính chẳng ngại định danh



Cho dù việc định danh tài khoản người tham gia mạng xã hội (MXH) như Facebook đi ngược với bản chất của internet là nặc danh, phẳng và trong suốt nhưng với tình hình hiện nay, đó lại là một giải pháp mà hầu như nhà nước nào cũng muốn và yêu cầu các MXH thực hiện. Bởi lẽ, tình trạng tài khoản giả, nickname ảo phát triển tràn lan trên MXH khiến môi trường này rơi vào tình trạng hỗn mang. Vấn nạn tin giả (fake news) cũng xuất phát và trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn từ thực trạng tài khoản giả này. Tài khoản giả cũng là một nguyên nhân để MXH trở nên nguy hiểm, bất an hơn, khiến người dùng chân chính dễ bị lừa gạt, gây tổn hại cả về hữu hình lẫn vô hình.



Theo báo cáo công bố hồi tháng 1-2019 của nhà phê bình Aaron Greenspan, bạn học cũ tại Đại học Harvard của nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook Mark Zuckerberg, có tới 50% tài khoản Facebook là giả. Hồi năm 2017, Facebook từng thừa nhận có tới 270 triệu tài khoản của MXH này có thể là giả hay trùng lặp. Nếu con số do Greenspan đưa ra là chính xác, số lượng tài khoản giả của Facebook hiện thật kinh khủng khi vào tháng 12-2018, số người dùng thực tế hằng tháng của Facebook trên thế giới đã lên tới 2,3 tỉ người. Còn nếu theo báo cáo chính thức của Facebook do CEO Mark Zuckerberg đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng 5, khoảng 5% số tài khoản đang hoạt động hằng tháng hiện nay là tài khoản giả mạo. CEO Facebook khẳng định Facebook đang tiến hành các hoạt động làm trong sạch MXH này mạnh nhất từ trước tới nay. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2018 đến tháng 3-2019, Facebook đã xóa hơn 3 tỉ tài khoản giả mạo và hơn 7 triệu bài viết được cho là có "ngôn từ kích động thù địch".



Hiện có nhiều công cụ phần mềm chuyên tạo các tài khoản giả mà những người có ý đồ riêng có thể khai thác để "rải thảm" các tài khoản giả trên MXH. Và người dùng bị "gậy ông đập lưng ông", phải chịu những biện pháp quản lý gắt gao hơn khi muốn tham gia MXH.



Thật ra, việc định danh tài khoản người dùng chẳng hề bất khả thi, cái chính là bản thân MXH có muốn làm hay không? Và điều chắc chắn là nếu làm tới nơi tới chốn, số lượng người dùng mà các MXH vốn dùng để "khoe" vị thế và quy mô của mình sẽ giảm mạnh.



Có lẽ, mọi người dùng MXH thật sự đều chẳng ngại ngần gì cái chuyện định danh. Những ai không ủ mưu làm những chuyện khuất tất, vi phạm luật pháp nước sở tại thì đâu có sợ. Thậm chí với Facebook lâu nay, việc được mạng này cấp dấu tích xanh định danh là một niềm mơ ước, là dấu chỉ đẳng cấp của những thành viên chân chính. Vấn đề là thủ tục định danh ra sao, ai sẽ quản lý thông tin cá nhân này và các dữ liệu cá nhân này sẽ được sử dụng ra sao, có an toàn và có bị lợi dụng hay không?



Chỉ những người dùng không muốn lộ diện trên MXH mới sợ chuyện định danh tài khoản.



Anh Phúc