Đồ điện tử mới thường có mùi lạ, nó có độc hại không?

“Nếu như trước đây khi xảy ra ra sự cố, chúng ta cố gắng giữ kín, càng ít người biết càng tốt, thì giờ đây, không ai an toàn một mình trong không gian mạng. Càng chia sẻ, chúng ta càng an toàn hơn”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Ngày An toàn thông tin 2019.