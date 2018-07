Facebook lập kênh riêng để giải quyết đề nghị của Bộ TT&TT

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, diễn ra sáng nay (9/7/2018).

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, Bộ đã tích cực làm việc với Facebook và Google trong việc ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Tính đến hết tháng 6/2018, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 6.700 trong số 7.800 video clip khỏi YouTube gồm gần 300 video clip liên quan đến Forrmosa và các tỉnh miền Trung với nội dung phản động, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước.

Facebook đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 1.000 trong số 5.500 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, mạng xã hội này cũng gỡ bỏ 107 tài khoản giả mạo, 137 tài khoản nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, Facebook cho biết, sẽ xây dựng một kênh riêng để giải quyết đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội một cách hiệu quả hơn, tốt hơn. Trong khi đó, Google cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hợp tác trong vấn đề an toàn, an ninh thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang nghiên cứu, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nhằm hướng tới một môi trường mạng lành mạnh.

Trước đó, tại Tọa đàm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam , Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, số người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đạt khoảng 55 triệu người (chiếm tỷ lệ 57% dân số, theo báo cáo mới nhất của tổ chức We are Social), trong đó lượng người dùng mạng xã hội qua điện thoại di động là 50 triệu người. Thời lượng sử dụng internet và mạng xã hội trong một ngày của người sử dụng Việt Nam tương ứng 7 giờ và 2,5 giờ, khá cao so với khu vực và thế giới. Faceook và Youtube là những trang được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ 61% và 59%.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mạng xã hội phát triển với các tính năng hỗ trợ chia sẻ, kết nối nhanh thông tin khiến cho hành vi nói xấu, bôi nhọ hay tin giả xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube. Rất nhiều thông tin nói xấu, bôi nhọ, phỉ báng gây tổn hại nghiêm trọng uy tín, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây tổn hại về kinh tế, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam và gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận.

Nguyễn Hoài