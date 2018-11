Giống chó Great Dane, gã khổng lồ với trái tim bồ câu

Great Dane là một giống chó nhà của Đức nổi tiếng vì kích thước khổng lồ. Tên của nó ở Đức là Deutsche Dogge (Chó ngao Đức). Chúng được biết đến với cơ thể to và cao, trái tim “to lớn”.Về chiều cao, con đực không được nhỏ hơn 76 cm tính tới vai và con cái là 71 cm. Những con Great Dane thấp hơn chiều cao tối thiểu không được tham gia hội thi chóTừ năm này sang năm khác, con chó cao nhất thế giới thường là một con Great Dane. Những con chó nắm giữ kỷ lục trước đó bao gồm Gibson, Titan và George. Tuy nhiên, người nắm giữ kỷ lục hiện tại là một chú Great Dane đen có tên Zeus với chiều cao 112 cm tính tới vai. Nó cũng là con chó cao nhất từng được ghi nhận (theo kỷ lục thế giới Guinness), đánh bại người giữ kỹ lục trước đó là một chú Great Dane màu xanh tên là George với chiều cao 110 cm.Trọng lượng tối thiểu cho một chú Great Dane hơn mười tám tháng là 54 kg với con đực, 45 kg đối với con cái. Lạ lùng thay, Câu lạc bộ Chó kiểng Mỹ đã loại bỏ tiêu chuẩn về trọng lượng. Con đực nên có ngoại hình lớn hơn con cái, với khung xương to và nặng hơn. Nên có tỷ lệ cân đối giữa chiều dài và chiều cao.

Một chú chó Great Dane.

Great Dane.

Great Dane có quá trình trao đổi chất khá chậm giống như hầu hết những giống chó lớn khác. Điều này khiến chúng ít năng lượng hơn và tiêu thụ ít thực phẩm hơn so với các giống nhỏ. Chó Great Dane thường gặp các vấn đề sức khỏe phổ biến đối với các giống lớn,trong đó có trướng bụng (giãn nở dạ dày do xoắn ruột (GDV). Tuổi thọ trung bình của Great Danes là 6 đến 8 năm. Giống như nhiều giống chó lớn, Great Danes dễ mắc bệnh loạn sản hông.Bệnh cơ tim giãn nở (DCM) và nhiều bệnh tim bẩm sinh cũng thường gặp ở Great Dane, đem lại biệt danh là “giống chó vỡ tim” và tuổi thọ ngắn hơn. Great Dane cũng có thể mang gen merle, một trong những nguyên nhân di truyền tạo ra màu harlequin. Gen merle là một gen trội không hoàn chỉnh, có nghĩa là chỉ cần một bản sao của gen để biểu thị tính trạng màu Merle; hai gen merle kết hợp tạo ra các họa tiết màu trắng nhiều quá mức và nhiều vấn đề về sức khỏe như điếc, mù hoặc vấn đề về mắt nghiêm trọng khác.Great Danes cần đi bộ hàng ngày để duy trì sức khỏe giống như hầu hết các con chó. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên cho chúng hoạt động mạnh, nhất là khi còn trẻ. Chó Great Dane phát triển rất nhanh, khiến chúng có nguy cơ mắc các vấn đề về xương khớp. Bởi vì chó con rất năng động, chủ sở hữu phải cẩn thận giảm thiểu hoạt động trong khi con chó vẫn đang phát triển.Với kích thước lớn của chúng, chó Great Dane tiếp tục phát triển (chủ yếu là tăng cân) trong thời gian dài hơn so với hầu hết các giống chó. Ngay cả khi đã được một tuổi, Great Dane vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong vài tháng nữa.