Giữa cơn bão dịch Covid-19, Trung Quốc nâng cấp công nghệ để nhận diện gương mặt

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona mang tên Covid-19 đang diễn ra tại Trung Quốc, có thể nói khẩu trang giờ đã trở thành vật dụng không thể thiếu của những người dân tại đây.



Chính vì lý do này, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã tìm cách phát triển công nghệ nhận diện gương mặt để có thể nhận diện được cả những người đang đeo khẩu trang.



Trên thực tế, việc nâng cấp công nghệ AI để nhận diện những người đeo khẩu trang đã được tiến hành từ năm 2017, do Amarjot Singh cùng các đồng sự của mình tại trường Đại học Stanford thực hiện. Dự án này mang tên DFI (Disgused Face Identification) - Hệ thống nhận diện những người cải trang - nhằm tìm ra thuật toán để nhận diện những người cố tình cải trang bằng kính, râu giả, cũng như khăn quàng để che giấu gương mặt thật của mình.





Ở thời điểm Singh cùng các đồng sự của mình công bố kêt quả nghiên cứu về thuật toán nhận diện gương mặt mới, thuật toán này có khả năng xác định được 14 điểm đặc trưng từ những bức ảnh. Còn đến bây giờ, công nghệ nhận diện gương mặt của những người đeo khẩu trang đã đạt được những bước tiến lớn hơn rất nhiều - thậm chí công nghệ này đã sẵn sàng để có thể được tung ra thị trường. "Thông thường, việc nhận diện gương mặt bằng AI sử dụng phương pháp tìm những điểm đặc trưng trên khuôn mặt, sau đó kết nối chúng lại để tạo thành dấu chỉ định riêng đối với từng cá nhân." - Amarjot Singh cho biết.Những điểm đặc trưng này thường nằm ở khu vược gần mắt, mũi và môi. Từ đó, thuật toán của Singh cùng các đồng sự sẽ tìm cách tối ưu thông qua việc tìm càng nhiều điểm đặc trưng càng tốt từ vùng mắt và mũi của đổi tượng. Khi ấy, thuật toán sẽ có thể nhận diện khuôn mặt của cả những người đeo khẩu trang."Tất nhiên, tính chính xác của phương pháp này sẽ thấp hơn nhiều."Ở thời điểm Singh cùng các đồng sự của mình công bố kêt quả nghiên cứu về thuật toán nhận diện gương mặt mới, thuật toán này có khả năng xác định được 14 điểm đặc trưng từ những bức ảnh. Còn đến bây giờ, công nghệ nhận diện gương mặt của những người đeo khẩu trang đã đạt được những bước tiến lớn hơn rất nhiều - thậm chí công nghệ này đã sẵn sàng để có thể được tung ra thị trường.



Tuần trước, SenseTime - một trong những startup về AI lớn nhất Trung Quốc - đã công bố về việc đưa hệ thống nhận diện gương mặt mới vào hoạt động. Thuật toán mới của họ có thể xác định tới hơn 240 điểm đặc trưng trên gương mặt của mỗi người, do đó bất kể việc họ có đeo khẩu trang hay không, tính chính xác của công nghệ này vẫn rất cao.

Nhưng nói gì thì nói, bước tiến này phần nào cho thấy chính quyền Trung Quốc đang coi trọng công nghệ nhận diện gương mặt như thế nào. Và với những thành tựu mới trong lĩnh vực nhận diện gương mặt, việc tìm cách "qua mắt" công nghệ này trong tương lai chắc chắn sẽ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tất nhiên, công nghệ này vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, công nghệ này hiện chỉ thích hợp để ứng dụng tại những khu vực mà dân số không quá lớn - bởi càng nhiều người, khả năng có 2 người mắt mũi giống hệt nhau càng tăng cao.Nhưng nói gì thì nói, bước tiến này phần nào cho thấy chính quyền Trung Quốc đang coi trọng công nghệ nhận diện gương mặt như thế nào. Và với những thành tựu mới trong lĩnh vực nhận diện gương mặt, việc tìm cách "qua mắt" công nghệ này trong tương lai chắc chắn sẽ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

