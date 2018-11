Hacker mũ trắng đến từ Nga lên ngôi tại WhiteHat Grand Prix 2018

Vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 do Việt Nam tổ chức đã chính thức diễn ra ngày 1/11 tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 10 đội thi đến từ Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc, Ba Lan và Việt Nam. Sau 8 tiếng thi đấu căng thẳng, đội thi LC1BC gồm 5 thành viên đến từ Nga đã lên ngôi tân vương WhiteHat Grand Prix 2018, giành giải thưởng trị giá 230 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là coconutCoffee (Hàn Quốc) và p4team (Ba Lan).

WhiteHat Grand Prix của Việt Nam là một trong những cuộc thi uy tín trên thế giới khi đã thu hút số lượng lớn các đội quốc tế có thứ hạng cao tham dự. Đây là năm thứ 5 cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn cầu và là năm đầu tiên trận Chung kết WhiteHat Grand Prix được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội với sự góp mặt của 10 đội thi xuất sắc nhất vòng loại gồm: pwndevils, perfectblue (Mỹ), LC1BC (Nga), dcua (Ukraina), coconutCoffee, JustToPlay (Hàn Quốc), p4team (Ba Lan) và 3 đội đến từ Việt Nam là: ACEBEAR, Injocker10K, r3s0L. Trong đó có tới 3 đội nằm trong Top 10 thế giới (theo CTFTime.org) là: dcua; p4team và LC1BC.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc thi. Ảnh: Gia Phong - Nghe nhìn Việt Nam

Vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 2018 gồm 3 phần thi: IoT Security theo hình thức Jeopardy, đối kháng trực tiếp (Attack/Defense) và ACM ứng dụng AI. Chỉ chưa đầy 15 phút sau khi mở đề Jeopardy IoT Security, đội thi LC1BC (Nga) đã trở thành đội thi đầu tiên ghi được điểm, giành 50 điểm thưởng đội thi đã có trong tay 750 điểm.

WhiteHat Grand Prix 2018 do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức với sự tài trợ từ Tập đoàn công nghệ Bkav, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Năm nay, đề thi của vòng chung kết WhiteHat Grand Prix hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0, được xây dựng với sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải Chung kết cuộc thi, Bộ trưởng Bộ Thông tin &Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Sự thịnh vượng của mỗi quốc gia ngày nay phụ thuộc nhiều vào Internet. Nhưng bản chất của Internet vốn không an toàn khi hiện nay có tới 10.000 cuộc tấn công mạng phút . Trách nhiệm của Việt Nam là cùng các quốc gia trên thế giới làm cho Internet an toàn hơn nghĩa cũng chính là đưa thế giới thịnh vượng hơn. Đội ngũ làm an ninh mạng cũng chính là những người gìn giữ hòa bình thế giới”.

Thục Quyên