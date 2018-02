Hacker tấn công sàn Coincheck bắt đầu chuyển 530 triệu USD đi

Theo WCCFTech, thông tin này được Reuters đưa ra, nhưng ngay sau đó đã lập tức bị phủ định bởi NEM Foundation - nhà sáng lập ra đồng tiền mã hoá XEM. NEM Foundation tuyên bố số tiền đã bị đánh cắp vẫn chưa bị chuyển đến bất kỳ sàn giao dịch nào khác.

"Giao thức phân quyền NEM cực kỳ bảo mật và đang hoạt động theo đúng như đã được thiết kế" - công ty này cho hay.

Những tuyên bố trái ngược nhau

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tại Nhật Bản lại đưa ra những tuyên bố trái ngược và xác nhận ngày hôm qua rằng NEM Foundation đã lần theo số tiền bị đánh cắp và phát hiện chúng được chuyển tới một tài khoản chưa xác định. Reuters còn cho biết Phó chủ tịch NEM Foundation là ông Jeff MacDonald đã tiết lộ với họ rằng chủ sở hữu của tài khoản này đã bắt đầu di chuyển số tiền kia tới 6 sàn giao dịch khác nhau nhằm bán hoặc chuyển đổi sang các đồng tiền khác.

Cụ thể, McDonald phát biểu: "Các hacker đang tìm cách tiêu số tiền này trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Chúng tôi đang liên lạc với các sàn giao dịch đó".

Reuters còn công bố thêm rằng người phát ngôn của NEM là Alexandra Tinsman cho biết những tên trộm đang gửi dần số XEM đã đánh cắp theo từng đợt, mỗi đợt gồm 100 đồng XEM trị giá 83 USD. Thế nhưng, một viên chức của NEM Europe là Paul Rieger đính chính lại rằng số tiền kia được chuyển tới những tài khoản ngẫu nhiên chứ không phải là các sàn giao dịch như Reuters đã nói.

"Có 11 đợt chuyển XEM (100 XEM mỗi đợt) từ một trong những tài khoản của hacker đến các tài khoản ngẫu nhiên. Không có đồng XEM nào bị bán đi cả. Cũng không có vụ giao dịch nào diễn ra trên các sàn giao dịch".

Một tin tức khác bởi tờ The Japan News cho biết số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến 20 tài khoản khác nhau trong vòng 5 ngày qua, tức là từ 26/1 đến 30/1.

Khi được Forbes phỏng vấn, McDonald nói thêm rằng họ đã xác định được 10 tài khoản mà số tiền mã hoá kia được chuyển vào.

"Chúng tôi đã đánh dấu tất cả số tiền để bất kỳ ai tìm cách mua chúng sẽ biết chúng đã bị đánh cắp từ Coincheck và không nên mua nữa. Chúng tôi còn có những chiến thuật khác không thể tiết lộ vào lúc này. Chỉ biết rằng những chiến thuật này có sự tham gia của một hệ thống tự động theo dõi tiền và đánh dấu bất kì tài khoản nào nhận số tiền đó".

Đội ngũ Coincheck xin lỗi các nhà đầu tư trong buổi họp báo công bố vụ hack Đội ngũ Coincheck xin lỗi các nhà đầu tư trong buổi họp báo công bố vụ hack

Những tuyên bố do vị Phó chủ tịch và do chính NEM đưa ra có vẻ khá mâu thuẫn, và sự mập mờ này có vẻ như được sắp đặt trước do nhiều lý do an ninh. Trong công bố của NEM tung ra sau khi xuất hiện các thông tin của báo chí, họ đã nói rằng "sẽ không đưa ra thêm các chi tiết khác trong thời gian này" bởi các quan ngại về bảo mật.

"Chỉ cần số tiền này không lên được các sàn giao dịch công cộng, chúng sẽ rất khó để thanh khoản, đặc biệt với số lượng lớn như thế này".

Sau vụ việc bị hack này, Coincheck đã tuyên bố sẽ hoàn trả số XEM bị mất cắp cho 260.000 nhà đầu tư trên sàn giao dịch này, và giá trị đồng tiền ảo này ngay lập tức tăng cao trở lại.

"Đội ngũ NEM cam kết 100% an toàn và bảo mật đối với cộng đồng NEM" - NEM Foundation tuyên bố.