Hang dơi bí mật có thể hé lộ nguồn gốc Covid-19

Vị trí cụ thể của hang động trong nghiên cứu năm 2004 được giữ bí mật, nhưng nằm ở Vân Nam, cách Vũ Hán ít nhất 1.700 km. Giáo sư Shi và cộng sự phát hiện gần 3% người dân sinh sống gần hang dơi Vân Nam phát triển miễn dịch với các loại virus.

Theo Shi, điều này chứng tỏ các chủng virus có thể và đã truyền virus sang người trong quá khứ, do đó việc tiêm chủng để phòng ngừa virus là khả thi. Dơi móng ngựa là một trong 4 loài dơi trong nghiên cứu kéo dài 5 năm sau khi nhóm của giáo sư Shi quay trở lại hang động lần thứ hai năm 2005.

"Năm 2005, chính giáo sư Shi và cộng sự đã chứng minh dịch SARS do một virus ở dơi gây ra và truyền sang người. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi virus corona ở dơi từ sau đó, cảnh báo một số chủng đặc biệt thích hợp gây đại dịch ở người.

Trong báo cáo năm 2017, sau gần 5 năm thu thập mẫu phân dơi tại hang động Vân Nam, họ tìm thấy virus corona ở nhiều cá thể thuộc 4 loài dơi khác nhau, bao gồm dơi móng ngựa trung gian, bởi xung quanh lỗ mũi của chúng nhô ra phần da giống chiếc đĩa", David Quammem, tác giả cuốn Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic, chia sẻ với trang New York Times.