Hành trình biến Apple thành công ty 1.000 tỷ USD

Apple I chính là chiếc máy tính thương mại đầu tiên của Apple với giá bán 666.66 USD. So với những sản phẩm ngày nay, nó có hình hài vô cùng đơn giản khi chỉ gồm bảng mạch chính với một vi xử lý và một số bộ nhớ. Màn hình, bàn phím và thậm chí vỏ ngoài là thứ mà người dùng phải tự làm thêm cho sản phẩm.

1983, John Sculley, CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử Pepsi, được chính Steve Jobs mời về để điều hành công ty máy tính của mình. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Apple bắt đầu gặp những thử thách lớn trong lĩnh vực máy tính. Apple III, sản phẩm tập trung vào mảng doanh nghiệp, không cạnh tranh được với đối thủ IBM. Lisa, mẫu máy tính được Steve Jobs đặt nhiều tham vọng, nhanh chóng thất bại do mức giá quá cao, khó tiếp cận nhu cầu của người sử dụng khi đó. Sau đó, nhà đồng sáng lập của Apple bị ban điều hành công ty ép rời bỏ một dự án máy tính khác có tên Macintosh.

Và tới 1985, chưa đầy 10 năm sau khởi đầu thành công, Steve Jobs đã phải rời khỏi công ty do chính mình tạo dựng. Nhưng ngay sau đó, ông thành lập công ty máy tính khác có tên Next và tập trung vào nhu cầu máy trạm, khách hàng doanh nghiệp thay vì cá nhân. Cũng trong năm này, nhà sáng lập thứ hai, Wozniak, đi khỏi Apple vì bất đồng quan điểm. Ông cho rằng công ty đã phát triển sai hướng và bán đi gần hết số cổ phần mình có.

Sau khi sa thải John Sculley năm 1993 và nhiều người thay thế khác không thành công, công ty có nguy cơ phá sản, Steve Jobs đã quay trở lại Apple bằng một vụ sáp nhập. Tháng 2/1997, Apple mua lại công ty máy tính Next với số tiền 429 triệu USD. Tới 4/7 cùng năm, Steve Jobs tái xuất với tư cách CEO tạm thời của Apple.



Một loạt hành động sau đó của ông đã giúp Apple thoát khỏi khủng hoảng, như chiến dịch marketing với khẩu hiệu nổi tiếng Think Different. Steve Jobs cũng loại bỏ những sản phẩm thất bại thời kỳ trước như Newton MessagePad, tung ra sản phẩm mới ấn tượng như máy tính all-in-one iMac hay hệ điều hành Mac OS X... Ông còn là người giúp cho Apple có được khoản tiền đầu tư 150 triệu USD từ chính đối thủ Microsoft, đưa công ty thoát khỏi khó khăn tài chính khi đó.