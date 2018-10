iPhone XR so dáng iPhone XS Max và 8 Plus

Lần lượt từ trái qua phải là iPhone 8 Plus, iPhone XR và iPhone XS Max với kích thước đều lớn, không dễ dùng bằng một tay. iPhone XR là model mới nhất, vừa có mặt ở Việt Nam ngày 26/10 nhưng gọn gàng nhất trong bộ ba, đi kèm màn hình 6,1 inch.

Trong khi đó, iPhone 8 Plus đại diện cho thiết kế truyền thống của Apple và chưa có màn hình tai thỏ, vì thế dù chỉ màn hình 5,5 inch nhưng kích thước tổng thể của 8 Plus còn hơn cả iPhone XS Max màn hình 6,5 inch.

Cả ba model đều được thiết kế khung kim loại và kính. Giống iPhone 8 Plus, iPhone XR có phiên bản đặc biệt màu đỏ Product Red còn iPhone XS Max dù đắt tiền hơn lại không có màu này.

Cả ba model đều có khả năng chống nước nhưng iPhone XS Max đạt tiêu chuẩn cao nhất IP68, có thể chịu được nước ở độ sâu 1,5 m trong vòng 30 phút. Còn iPhone XR giống 8 Plus, đều là IP67 với khả năng chịu nước độ sâu 1 mét trong vòng 30 phút.

Khung viền kim loại của iPhone 8 Plus và iPhone XR làm từ nhôm series 7000 với lớp sơn mờ đồng màu mặt lưng. Còn riêng iPhone XS Max sử dụng khung làm từ thép không gỉ với chất liệu bóng. Điều này khiến cho cảm giác cầm XR và 8 Plus không cứng, trơn bằng XS Max.

Bên cạnh đó, XR dày nhất khi lên tới 8,5 mm, còn 8 Plus và XS Max dày lần lượt 7,5 và 7,7 mm. Cả ba model đều không còn jack cắm tai nghe 3,5 mm.

Khác biệt dễ thấy ở iPhone XR so với hai đàn anh là camera ở mặt lưng chỉ có ống kính đơn. Nhưng ống kính đơn 12 megapixel này được làm trông lớn và dày hơn nhiều so với ở iPhone 8 Plus và XS Max.

Khác iPhone 7 hay 8 có camera đơn tương tự, iPhone XR vẫn được tích hợp chế độ chụp chân dung xoá phông nhờ công nghệ AI. Người dùng có thể điều chỉnh độ mờ nét của phông nền sau khi chụp.

Tuy nhiên, với ống kính đơn và không có ống kính phụ dạng tele, khung hình chụp chân dung của iPhone XR (trái) rộng và xa hơn so với iPhone 8 Plus hay iPhone XS Max.

So sánh riêng với iPhone XS Max, iPhone XR có mặt trước trông giống hệt khi cũng có màn hình tràn viền kiểu tai thỏ và cụm cảm biến Face ID. Dù có độ phân giải chỉ tương đương chuẩn HD, 828 x 1792 pixel, màn hình của XR cho chất lượng hiển thị sắc nét không kém iPhone XS Max (1242 x 2688 pixel) ở khoảng cách sử dụng thông thường, cách mắt 20 đến 30 cm.

Sử dụng công nghệ LCD, các góc của màn hình iPhone XR (bên dưới) vẫn được bo cong như iPhone XS và XS Max dùng công nghệ OLED. Tuy nhiên khi nhìn gần hoặc cầm sẽ cảm nhận thấy phần viền màn hình LCD dày hơn. Công nghệ cảm ứng lực 3D Touch cũng đã được Apple loại đi trên model 6,1 inch LCD.

Vị trí các phím bấm trên iPhone XR không khác so với iPhone X, XS hay XS Max. Nhưng một khác biệt so với hầu hết các đời iPhone trước cũng như XS, XS Max là khay sim của iPhone XR đã nằm tụt xuống gần cạnh dưới, không nằm ở giữa viền bên phải. iPhone XR cũng hỗ trợ 2 sim vật lý hoặc 1 sim vật lý và 1 e sim như XS Max.

iPhone XR có pin dung lượng 2.942 mAh, nhiều hơn iPhone 8 Plus 251 mAh. Dung lượng này thấp hơn iPhone XS Max 232 mAh nhưng iPhone XR 6,1 inch lại là mẫu iPhone có thời gian sử dụng pin tốt nhất hiện nay của Apple. Phần cổng sạc lightning trên iPhone XR được đặt hơi lệch xuống so với loa ngoài và vít máy, khác biệt với hầu hết các đời iPhone trước. Nhưng dải loa ngoài và mic ở đuôi được làm đều hơn XS Max.

Theo cửa hàng Shop Dunk, giá của mẫu iPhone XR 64 GB màu đỏ đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội là 25 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với iPhone XS và 4 triệu đồng so với XS Max, nhưng vẫn cao hơn iPhone X và 8 Plus.

Theo Dân Việt