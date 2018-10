Kịch bản của cuộc chiến giữa sư tử và hổ

Tranh vẽ minh họa trận chiến giữa sư tử và hổ.

Một con hổ trong rừng.

Sư tử, một chiến binh.

Khi nói đến một cuộc chiến, chúng ta có thể chứng kiến các phong cách khác nhau, tương tự như một trấn đấu MMA. Một con sư tử sẽ cố gắng tấn công liên tục, cố gắng đẩy lùi con hổ. Khi con hổ bắt đầu rút lui, sư tử sẽ đuổi theo và cố gắng kết liễu.Tuy nhiên, loài hổ có sức khỏe lớn và cực nhanh, chúng có thể dùng chân trước tấn công thường xuyên. Con sư tử không thể làm điều đó (nó chỉ có thể duy trì tư thế đó trong một thời gian ngắn), nó phải đứng trên ba chân, và chỉ dùng được một chân trước (chân sau của nó quá yếu).Con hổ với hai chân trước tấn công liên tục thường làm cho con sư tử mất thăng bằng và ngã xuống. Tuy nhiên, bởi vì những cú đánh như vậy không đủ mạnh, sư tử đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Các tài liệu hiện tại xác nhận phong cách chiến đấu này. Điều quan trọng là nếu khu vực chiến đấu không bị giới hạn, con hổ sẽ có khả năng bỏ đi vì nó sẽ nhận ra rằng cuộc chiến như vậy là vô nghĩa và nó có thể bị thương không cần thiết.Tình hình sẽ khác đi nếu phải đối mặt hổ Bengal, vì chúng cực kỳ hung dữ và muốn thống trị, giống như sư tử. Kết hợp điều này với điều kiện chiến đấu trong một khu vực hạn chế (được mô tả trong đoạn kế tiếp), có thể cực kỳ nguy hiểm cho một sư tử.Nếu một cuộc chiến xảy ra trong một khu vực hạn chế, tình hình hoàn toàn khác. Một con hổ sẽ có một lợi thế vì nhiều lý do. Do đó, nó sẽ giành chiến thắng phần lớn các trận đánh trong điều kiện nuôi nhốt.Sư tử thường chiến đấu để nhấn mạnh sự thống trị của chúng chứ không vì mục đích sinh tồn. Khi một con hổ bị buộc phải chiến đấu, nó sẽ coi sư tử không phải là một bề tôi để thuần phục, mà là một con mồi mà nó muốn giết.Để so sánh hai con vật này, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh sau: một con sư tử có thể là một võ sĩ chiến đấu tốt trên sàn đấu, nhưng một con hổ là một kẻ giết người chuyên nghiệp, một người lính được đào tạo từ một lực lượng đặc nhiệm có mục tiêu duy nhất là giết và sống sót.Con sư tử thường không tham gia vào những cuộc chiến sinh tử. Nó sẽ gầm gừ, đánh một vài lần, xáo trộn bờm của nó và từ bỏ vì đối thủ mạnh hơn hoặc khiến đối thủ thuần phục. Trong trường hợp đối thủ đang cố giết nó, con sư tử có cơ hội nhỏ hơn để chiến thắng, phong cách chiến đấu của nó trở thành điểm yếu của nó. Nó phải đối mặt với một kẻ giết người máu lanh không có đường lùi và không dễ dàng buông bỏ.Nhiều huấn luyện viên và người chăm sóc hổ đồng ý rằng khi một con hổ bị buộc phải chiến đấu, cuộc chiến kết thúc với cái chết của kẻ xấu số phải đối mặt với con hổ đó.