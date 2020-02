Kit thử nhanh virus corona mới được thử trên mẫu bệnh phẩm thực

Quảng cáo

Thông tin này vừa được GS. Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trao đổi với Tiền Phong. GS. Đinh Văn Phong cho biết hôm nay, nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội bắt đầu thử nghiệm kit thử nhanh chủng virus corona mới trên các mẫu bệnh phẩm thực do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp.Các hoạt động thử nghiệm này được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.Trước đó, TS Lê Quang Hòa, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đại diện cho một nhóm nghiên cứu, công bố chế tạo thành công sinh phẩm RT-LAMP phát hiện nhanh virus corona mới trong vòng 70 phút.Theo TS. Lê Quang Hòa bộ sinh phẩm này được xây dựng trên mẫu vật liệu di truyền của virus được nhóm tổng hợp nhân tạo. Đây cũng là một phương pháp tiếp cận phổ biến hiện nay trên thế giới khi không có mẫu bệnh phẩm thực.Do vậy để đảm bảo độ chính xác về mặt khoa học thì chắc chắn sẽ phải được thử nghiệm trên các mẫu RNA được tách chiết từ mẫu bệnh phẩm thực, cũng như thực hiện quá trình tách chiết từ mẫu bệnh phẩm thực để có khả năng so sánh với phương pháp tiêu chuẩn hiện nay là phương pháp real-time RT-PCR. Từ đó so sánh kết quả 2 phương pháp thì sẽ kết luận được là liệu bộ sinh phẩm có đạt được độ chính xác cần thiết để sử dụng trong thực tiễn hay không.Còn tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch sáng 10/2 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, TS Lê Quang Hòa, đã trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm.Tại đây, đại diện Bộ Y tế cũng cho hay trong thời gian qua, ngoài nhóm nghiên cứu của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, một số đơn vị khoa học trong nước cũng đã tiến hành nghiên cứu sản xuất kit thử nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm phát hiện người bị nhiễm nCoV và đã đạt được một số kết quả.Kết luận cuộc họp, về nội dung liên quan tới việc nghiên cứu, sản xuất kit thử phát hiện nhanh virus corona mới, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề nghị Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư phối hợp chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu và các đơn vị liên quan đánh giá về mặt hiệu quả, an toàn sinh học… trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho việc nghiên cứu, triển khai sản xuất kit thử xét nghiệm virus corona mới.

Nghiêm Huê