Lí giải nguyên nhân trăn đá 2,4 mét siết chết chủ

Dan Brandon từng chụp ảnh với con trăn cảnh màu vàng Tiny dài 2,4 mét quấn quanh vai. Con trăn được tìm thấy cuộn tròn ở góc phòng hôm 25/8 năm ngoái trong khi Brandon chết trên nền nhà, theo National Geographic.

Babs, mẹ của Branson, cho biết bà nghe thấy một tiếng uỵch phát ra từ phòng con trai khi đang nấu bữa tối tại nhà ở Hampshire, Anh. Branson là người nuôi rắn có kinh nghiệm lâu năm. Các nhà chức trách lập tức nghi ngờ Tiny là thủ phạm, nhưng tới tuần trước, một nhân viên chuyên điều tra những vụ chết bất thường mới xác nhận nguyên nhân tử vong.

Trong lúc khám nghiệm tử thi, một nhà nghiên cứu bệnh học nhận thấy phổi của Bransin nặng hơn dự kiến và người chết có những nốt xuất huyết nhỏ ở một bên mắt. Nhà nghiên cứu bệnh học cho biết đây là dấu hiệu Brandon chết do ngạt thở. Tổn thương ở phổi và mắt có thể do áp suất đè lên lồng ngực hoặc cổ, nhưng Brandon không có dấu vết va chạm ở cả hai vùng.

Tuy nhiên, điều tra viên vẫn kết luận con trăn có liên quan đến cái chết của Brandon. Điều tra viên nói rõ anh không tin con trăn tỏ ra hung dữ với chủ của nó, nhưng nhiều khả năng nó quấn quanh Branson theo cách quá nồng nhiệt.

Tiny là một con trăn đá châu Phi, loài trăn có tiếng đáng sợ. Đây là loài trăn lớn nhất ở châu Phi và có thể dài tới 6 mét. Năm 2013, một con trăn đá châu Phi từng giết chết hai bé trai ở Canada. Chúng thuộc giống trăn siết mồi, chuyên giết nạn nhân bằng cách chặn tuần hoàn máu. Chúng thường không giết mồi bằng cách gây ngạt thở. "Bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy trăn không làm con mồi ngạt thở mà giết mồi thông qua làm ngưng tim", giáo sư Scott Boback, chuyên gia về loài trăn ở Đại học Dickinson, cho biết.

Với cơ thể dài 2,4 mét, trăn siết mồi có thể chặn dòng máu lên não trong vài phút. Các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác quá trình siết mồi có thể gây tử vong sau bao lâu, nhưng một người trong tình huống này có thể mất nhận thức trong vòng vài giây.

"Dòng máu và chức năng não bị gián đoạn có thể gây mất nhận thức và chết người nhanh hơn ngạt thở", Brad Moon, nhà thám hiểm National Geographic, cho biết. Theo Moon, siết quanh thân có thể tạo áp lực lên các cơ quan nội tạng và phá hủy mạch máu giống như các vết xuất huyết tìm thấy trong mắt của Branson.

Trong khi điều tra viên đưa ra giả thuyết Tiny có thể tỏ ra hơi quá nồng nhiệt, Borack lại cho rằng đó không phải là tính cách của nó. Loài trăn nói riêng và các loài bò sát khác nói chung thường ít biểu lộ tình cảm gắn bó.

Theo Boback, Tiny có thể cảm thấy nó sắp rơi xuống sàn và phản ứng lại. "Nếu chúng ở trên cây và đột nhiên một cành cây bị gãy, chúng sẽ cố gắng trụ vững bằng cách siết chặt phần cơ thể đang quấn quanh cây", Boback cho biết.

Moon cũng đồng ý loài trăn không thể hiện tình cảm giống như chó hoặc mèo. "Chúng có thể trở nên quen thuộc với chủ hoặc người nuôi, đặc biệt dựa theo mùi của họ. Chúng có thể nằm trong lòng họ cho ấm hoặc trèo qua người họ", Moon nói.

Moon cho biết có hai lý do phổ biến có thể khiến trăn cảnh siết chết chủ. Chúng có thể siết chặt do sợ hãi hoặc khi đánh hơi thấy con mồi và bản năng săn mồi được đánh thức. "Có thể con trăn siết Branson do hoảng sợ hoặc chuyển sang chế độ săn mồi", Moon suy đoán.

Theo Vnexpress