Liệu cá mập có phải là kẻ sát nhân?

Cá mập đang ngày càng suy giảm số lượng vì con người.

Mỗi năm có khoảng 50 đến 70 vụ cá mập tấn công được xác nhận và 5 đến 15 trường hợp tử vong do cá mập tấn công trên toàn thế giới. Những con số đã tăng lên trong vài thập kỷ qua nhưng không phải vì cá mập hung dữ hơn mà do ngày càng có nhiều người đi vào các vùng biển nhiều cá mập.Hơn 375 loài cá mập đã được xác định, nhưng chỉ khoảng hơn 10 loài được coi là đặc biệt nguy hiểm. Ba loài chịu trách nhiệm cho hầu hết các cuộc tấn công của con người là cá mập trắng (Carcharodon carcharias), cá mập hổ (Galeocerdo cuvier) và cá mập bò (Carcharhinus leucas).Trong khi cá mập giết chưa đến 20 người mỗi năm, chúng chịu rất nhiều tổn thất từ con người. Từ 20 đến 100 triệu con cá mập đã chết mỗi năm do hoạt động đánh bắt cá, theo dữ liệu từ Tập tin cá mập tấn công quốc tế của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida. Tổ chức ước tính rằng một số quần thể cá mập đã giảm từ 30 đến 50 phần trăm số lượng.Một nguyên nhân chính gây chết cho cá mập là "finning", nghĩa là khi ngư dân giết cá mập chỉ để lấy vây. Vây có thể bán với giá 400 đô la Mỹ / kg trở lên. Được biết đến ở Trung Quốc như yu chi hoặc "cánh cá", vây cá mập được sử dụng để làm món súp cá mập truyền thống. Món súp văn hóa nổi tiếng nhưng gây nhiều tranh cãi được phổ biến rộng rãi ở châu Á và thậm chí sẽ có trong thực đơn tại Hong Kong Disneyland khi công viên mở cửa vào tháng Chín.Cá mập là loài ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn, do đó, chúng có ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn đại dương. Do vai trò thống trị của chúng, cá mập có tuổi thọ dài và không đạt đến sự trưởng thành về tình dục cho đến khi chúng được 12 đến 20 tuổi. Thậm chí sau đó, cá mập cũng có tỷ lệ sinh sản rất thấp. Những quần thể động vật ăn thịt như vậy, một khi bị giảm sút thì rất khó khôi phục.Cá mập là loài có phương thức sinh sản đa dạng, và cách giao phối của chúng chỉ được quan sát thấy trong những dịp hiếm hoi. Một số loài đẻ trứng, trong khi những loài khác lại đẻ con. Cá mập trưởng thành không quan tâm đến con nhỏ, trông giống như các phiên bản nhỏ hơn, chưa trưởng thành của bố mẹ chúng.