Mèo Anh lông dài, nguồn gốc và đặc điểm

Khá là dễ đoán rằng mèo Anh lông dài có nguồn gốc từ mèo Anh lông ngắn. Trong nửa đầu thế kỷ 20, mèo Anh lông ngắn bắt đầu được lai tạo với các giống mèo lông dài nhập khẩu, bao gồm Angora Thổ Nhĩ Kỳ và mèo Ba Tư cổ điển. Các nhà lai tạo muốn có được một con mèo với cái đầu tròn như búp bê, trong khi vẫn giữ lông ngắn. Tuy nhiên, kết quả lại là những chú mèo con có bộ lông tầm trung.Mèo Anh lông dài là loài mèo kích thước trung bình, nhưng khá mạnh mẽ và cơ bắp. Cơ thể được hỗ trợ bởi đôi chân ngắn nhưng khỏe và cái đuôi dày thu hẹp đến cuối. Đầu có hình cầu, má phúng phính, nổi bật và miệng có hình dạng đặc trưng, tạo ra nụ cười bí ẩn. Những con mèo này quan sát thế giới với đôi mắt to, tròn, rộng, kết hợp với nụ cười mê hoặc tạo ra hình ảnh khác lạ, như bước ra từ cổ tích.Mèo Anh lông dài có bộ lông dài trung bình, rất rậm và mềm mại, bồng bềnh. Lông có thể có bất kỳ màu nào (màu xanh là phổ biến nhất) và màu mắt vàng đậm hoặc màu đồng. Ở mèo đốm, mắt có màu xanh lam và giống bạc có thể có mắt xanh đậm.Mèo Anh lông dài đáng yêu là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những người trầm tính và thân thiện. Chúng vừa có thể vô tư vừa có thể đĩnh đạc như thành viên hoàng gia, nhất là mèo cái.Mèo Anh lông dài rất trung thành và tận tụy với chủ của chúng. Bị chú ý quá nhiều sẽ làm chúng mệt mỏi nhưng chúng luôn háo hức đi theo chủ nhân của nó hoặc nằm bên cạnh anh ta.Mèo Anh lông dài không hoạt động nhiều, chúng thích nằm lười hơn. Tuy nhiên, đôi khi chúng có những giai đoạn tăng động, khi đó chúng chơi đùa,và đùa nghịch hết sức.Mèo Anh lông dài thích những ngôi nhà yên bình và hài hòa, tương tự như mèo Ba Tư tổ tiên của chúng. Chúng hiếm khi leo lên hoặc nhảy từ nơi này sang nơi khác. Mặc dù tính khí khá lạnh lùng điềm tĩnh, chúng thường nhường nhịn trẻ em và chó. Tuy nhiên, chúng không thích được bế, điều này trẻ em thường quên. Mèo Anh lông dài chịu đựng cô đơn khá tốt, khi vắng mặt của chủ chúng kiên nhẫn chờ họ về.Con đực năng động và vô tư hơn con cái.Mèo Anh lông dài rất thích ăn nhưng vì mức độ hoạt động thấp nên phải cho ăn điều độ. Quá nhiều miếng ngon sẽ gây ra béo phì. Điều này chủ yếu ảnh hưởng đến những con đực bị thiến và những con chỉ sống trong nhà.Mèo Anh lông dài có cân nặng lớn là do cấu trúc cơ phát triển chứ không phải do béo.