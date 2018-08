MobiFone thử nghiệm thành công chuyển thuê bao 11 số về 10 số

MobiFone cho biết, nhà mạng này đã tiến hành thử nghiệm chuyển đổi thành công thuê bao 11 số về 10 số bắt đầu từ 23h00 ngày 8/8/2018 và kết thúc vào 02h30 ngày hôm nay 9/8/2018. Với lần thử nghiệm này, 1.000 thuê bao MobiFone đã được chuyển đổi thành công từ 11 số về 10 số.

Đại diện MobiFone cho biết thêm, quá trình thử nghiệm chuyển đổi đã thành công tốt đẹp, các chỉ tiêu kỹ thuật đều đảm bảo cả phần khai báo và thử nghiệm dịch vụ cơ bản (gọi, nhắn tin, sử dụng data) trên tất cả các hệ thống. Kế hoạch khai báo, các bước và thứ tự thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị trên toàn hệ thống của MobiFone toàn quốc đều đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và thành công.

“Trước khi tiến hành thử nghiệm MobiFone đã chuẩn bị kỹ các phương án kỹ thuật. Nếu lần chuyển đổi thử nghiệm này chưa đảm bảo các yếu tố kỹ thuật MobiFone sẽ phải tiến hành thử nghiệm thêm và dự phòng những phương án khác. Kết quả chuyển đổi thử nghiệm thành công lần này rất quan trọng và có ý nghĩa với MobiFone bởi đây sẽ sẽ là tiền đề quan trọng và là cơ sở để MobiFone rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho phương án chuyển đổi chính thức sắp tới” đại diện MobiFone nói.

Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển thành 070, 079, 077, 076, 078. Theo kế hoạch, MobiFone sẽ tiến hành việc chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số làm nhiều đợt với từng tập thuê bao khác nhau và thời gian bắt đầu chuyển đổi là 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018. Trong thời gian diễn ra chuyển đổi, từ 15/9/2018 hết ngày 14/11/2018, MobiFone sẽ thông báo với khách hàng số thuê bao mới của khách hàng bằng tin nhắn tại thời điểm chuyển đổi thành công.

Từ 15/09/2018 - 14/11/2018, MobiFone sẽ áp dụng quay số song song đối với toàn bộ các tập thuê bao đã được chuyển đổi đầu số từ 11 số sang 10 số. Kết thúc thời gian quay số song song, MobiFone sẽ duy trì phát âm thông báo hướng dẫn quay số theo đầu số mới bắt đầu từ ngày 14/11/2018. Cụ thể, MobiFone sẽ hỗ trợ biện pháp quay số song song trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm chuyển đổi. MobiFone sẽ hỗ trợ duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm kết thúc quay số song song để thông báo cho người gọi biết số điện thoại mới của người được gọi. Bên cạnh đó, MobiFone sẽ nhắn tin thông báo số điện thoại mới của khách hàng ngay sau khi chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số.

Để đảm bảo quyền lợi cũng như sự thuận tiện của khách hàng sử dụng dịch vụ, MobiFone đã đưa ra ứng dụng My MobiFone để hỗ trợ khách hàng cập nhật lại số thuê bao trong danh bạ sau khi chuyển đổi. Hiện tại, MobiFone đã hoàn thiện tính năng này và sẵn sàng kích hoạt phục vụ khách hàng. Khách hàng có thể chính thức sử dụng tính năng đổi đầu số trong danh bạ trên ứng dụng My MobiFone từ ngày 15/9/2018 - thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số theo quy định của Bộ TT&TT. Với tính năng này, thay vì phải tốn hàng giờ đồng hồ để sửa đổi từng cái tên, con số trong danh bạ của mình, người dùng có thể thao tác rất dễ dàng trên ứng dụng My MobiFone. Danh bạ mới của khách hàng sẽ được cập nhật chỉ trong vài phút, giúp cho việc liên lạc không gặp gián đoạn. Tính năng này sẽ không chỉ áp dụng riêng với các số điện thoại của MobiFone, mà có thể sử dụng để chuyển đổi tất cả số điện thoại của các nhà mạng khác.

MobiFone đang tích cực thử nghiệm hệ thống, phối hợp với các nhà mạng khác là Viettel, Vinaphone, Gtel, Vietnamobile, duy trì kênh liên lạc và sẵn sàng phối hợp trong việc thử nghiệm kế hoạch trước chuyển đổi cũng như trong giai đoạn chính thức nhằm đảm bảo quyền lợi và thông suốt liên lạc của khách hàng, đảm bảo cho kế hoạch đầu số diễn ra tốt đẹp vào 15/9 sắp tới.

P.V