MobiFone trình diễn nhiều giải pháp công nghệ tại Smart IoT Việt Nam 2

Đây là sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 30 diễn giả trong nước và quốc tế. Hội thảo internet vạn vật là nơi chia sẻ, cập nhật những kiến thức và kinh nghiệm triển khai thực tiễn các xu hướng IoT mới nhất thông qua phần trình bày diễn thuyết và thảo luận chuyên sâu. Bên cạnh đó, Triển lãm quốc tế Smart IoT 2018 cũng giới thiệu các công nghệ tiên tiến từ các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ IoT hàng đầu trên thế giới và trong nước tại các ngành, lĩnh vực: Sản xuất, Viễn thông, Đô thị thông minh và Tòa nhà thông minh, Năng lượng và Tiện ích, Giao thông & Vận tải, Nông nghiệp, Y tế, Ngân hàng – Tài chính,…

Tại triển lãm, những giải pháp công nghệ của MobiFone đã mang đến cho người xem nhiều ấn tượng và những trải nghiệm thú vị.

Đó là hệ thống nhận diện đối tượng, sử dụng các thuật toán phức tạp để tiến hành xử lý hình ảnh, nhận dạng và định nghĩa đối tượng, có thể ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực như an ninh, quảng cáo, du lịch, vận tải, bán lẻ; Hệ thống nhận diện khuôn mặt: sử dụng các thuật toán vector hóa khuôn mặt cùng các công nghệ lập trình mạnh mẽ để có thể nhận dạng chính xác gần như 100% các khuôn mặt từ nhiều góc hình khác nhau.

Giải pháp Truyền thông thông minh của MobiFone không chỉ đáp ứng được nhu cầu phát thanh thông tin trong thời đại mới mà còn có thể dễ dàng mở rộng tích hợp với các thiết bị IoT trong hộ gia đình, hay các dịch vụ tiện ích được tích hợp trên di động như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện nước, các dịch vụ gia đình, y tế... Các thiết bị phát thanh thông minh nhỏ gọn đặt trong hộ gia đình cùng với các thiết bị IoT hỗ trợ khác giúp cho căn nhà của người dân trở nên an toàn và thông minh hơn. Những giải pháp công nghệ của MobiFone này có thể giúp phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam với nhiều lĩnh vực ứng dụng như giám sát an ninh thành phố, an ninh tòa nhà, căn hộ, thanh toán tự động, giáo dục, du lịch, hàng không, vận tải,...