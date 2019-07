Mục sở thị loài khỉ nhỏ nhất thế giới

Quảng cáo

Khỉ Pygmy marmoset.

Pygmy marmoset.

Loài khỉ nhỏ nhất thế giới.

Trong tự nhiên, Pygmy marmoset chỉ có thể được tìm thấy trong các khu rừng ở Nam Mỹ. Hầu hết chúng sống ở phía tây Amazon: ở Bolivia, Brazil, Ecuador, Colombia và Peru. Ranh giới lãnh thổ của các phân loài cụ thể thường là các con sống. Chúng tập trung đông nhất ở khu vực có thực phẩm cây phong phú. Pygmy marmoset có thể được tìm thấy cả trên mặt đất và trong các tán cây lên đến 20m.Pygmy marmoset là một con khỉ rất nhỏ, đạt 11,7 - 15,2 cm chiều dài. Đuôi của nó có kích thước khoảng 15,2 cm. Con trưởng thành chỉ nặng trung bình trên 100 g (con cái nặng hơn một chút). Lưng có màu đen xám, đầu màu vàng, trong khi ngực và bụng có màu cam và nâu.Trên đuôi có những vòng đe. Trên má có những mảng trắng và giữa hai mắt có những đường trắng dọc. Là một loài khỉ sống trên cây, chúng sở hữu các đặc điểm vật lý tạo lợi thế như: nó có thể xoay đầu 180 độ và có móng vuốt sắc nhọn giúp bám vào cành cây và thân cây.Bộ răng cho phép chúng ăn chất gôm trong gỗ tự nhiên (nhựa, nhựa cây) và các răng cửa đã thích nghi để tạo rãnh trên vỏ cây cho phép nhựa chảy tự do. Con khỉ di chuyển trên bốn chi và cũng có thể thực hiện những cú nhảy rất xa từ cây này sang cây khác.Pygmy marmoset có chế độ ăn đặc biệt, chúng chủ yếu ăn chất gôm trong gỗ hoặc nhựa cây. Con vật cắn vỏ cây hoặc cành cây với bộ răng thích nghi đặc biệt để làm nhựa cây chảy ra rồi liếm nhựa. Nhựa cây cũng là một mồi ngon cho côn trùng, đặc biệt là bướm. Chế độ ăn uống được bổ sung bởi mật hoa và trái cây.Một nhóm khỉ thường ăn 1-2 cây cùng một lúc và sau khi thức ăn cạn kiệt, chúng chuyển sang lãnh thổ khác. Móng vuốt của chúng cũng giúp bám vào cây khi ăn.Pygmy marmoset tạo thành nhóm gồm 2 - 10 thành viên. Chúng bao gồm một hoặc hai con đực trưởng thành và một hoặc hai con cái, trong đó một con thường đã đẻ lứa đầu tiên. Thời gian giữa các lần mang thai nằm trong khoảng từ 149 đến 746 ngày. Không giống như các loài khác thuộc họ Callitrichidae, ở loài Pygmy marmoset không có mối tương quan giữa số lượng con đực trưởng thành và con đực non. Các cá thể chưa trưởng thành thường ở lại trong hai chu kỳ sinh sản liên tiếp. Trong cộng đồng khỉ Pygmy marmoset, nhiều loại hành vi giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ đã được quan sát.Kỹ năng và sự phức tạp khi giao tiếp của Pygmy marmoset làm kinh ngạc các nhà khoa học và người hâm mộ động vật. Chúng phát ra âm thanh đặc biệt trong khi kiếm ăn, trong khi nuôi con nhỏ, trong khi di chuyển và khi ở gần đồng loài. Cuộc trò chuyện dài giữa các thành viên của nhóm thường xảy ra khi chúng cách nhau hơn 10 m hoặc khi chúng ở trong các nhóm khác nhau.Những âm thanh này không chỉ khác nhau về âm sắc mà còn về tần số. Con khỉ tiếp nhận thông điệp có thể hiểu cả mục đích của thông điệp và nguồn gốc. Hầu hết các tiếng rít cao được phát ra khi con đực thống trị là người phát ra thông điệp. Điều kiện môi trường ảnh hưởng đáng kể đến tần số, tốc độ truyền và âm thanh của thông điệp. Pygmy marmoset có thể được tìm thấy thường xuyên nhất trong các khu rừng nhiệt đới, thực vật dày đặc và do đó, ở các vùng có độ ẩm cao vì nó cho phép âm thanh nhanh chóng phân tán.Vì âm thanh tần số thấp phân tán trong các điều kiện như vậy so với âm thanh tần số cao, Pygmy marmoset chỉ sử dụng âm thanh tần số thấp ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, cách thức giao tiếp cũng thay đổi khi nhóm thay đổi.

Bảo Tuấn (theo Dino Animals)