Năm hòn đảo mới được phát hiện ở Nga thực sự là ‘điềm gở’?

Một hòn đảo mới được phát hiện ở Nga.

Các hòn đảo mới lần đầu tiên được phát hiện bởi một nữ sinh viên đại học khi cô nghiên cứu các hình ảnh vệ tinh vào năm 2016. Sau đó, Bộ quốc phòng Nga đã xác định được năm hòn đảo mới trong chuyến thám hiểm của tàu nghiên cứu Vizir thuộc hải quân Nga.Các hòn đảo mới, có diện tích từ 900 đến 54.500 mét vuông (9.600-586.600 feet vuông), có thể được tìm thấy gần quần đảo Novaya Zemlya và Franz Josef Land ở Bắc Băng Dương, hai quần đảo có quân đội Nga đồn trú.Tất cả các hòn đảo này trước đây bị nhấn chìm trong băng bởi sông băng Nansen, còn được gọi là Vylka. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái Đất, chúng đã bị phơi bày do băng bị tan ra.Khu vực Bắc Cực đã trải qua những đợt nóng khủng khiếp trong năm vừa qua, một ngôi làng ở Thụy Điển nằm trên vòng cực Bắc đã đạt đến nhiệt độ 34,8 độ C, một số khu vực ở bờ biển phía Bắc của Nga cũng đạt tới nhiệt độ 29 độ C. Với nhiệt độ này, những khối băng của Bắc Cực đang dần tan chảy làm hiện ra một số hòn đảo."Bắc Cực hiện đang nóng lên nhanh gấp hai đến ba lần so với phần còn lại của Trái Đất, do đó, một cách tự nhiên, sông băng và băng sẽ phản ứng nhanh hơn", Simon Pendleton - Đại học Colorado thuộc Viện nghiên cứu Bắc cực và Núi Boulder bình luận về sự kiện trên.Bên cạnh việc phát hiện ra những vùng đất mới, những thay đổi mạnh mẽ ở Bắc Cực đang có tác động tàn phá đối với sự đa dạng sinh học của khu vực này. Các khu định cư của con người trong khu vực cũng đang tác động xấu đến Bắc Cực.