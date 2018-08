Nếu nhân Trái Đất nguội đi thì điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Cấu trúc của Trái Đất.

Từ quyển như là một tấm khiên bảo vệ Trái Đất.

Cấu trúc Trái Đất từ ngoài vào trong có 3 lớp là lớp vỏ, lớp Manti và nhân Trái Đất. Lớp vỏ có độ dày khoảng 5 đến 50 km, lớp này có trạng thái rắn chắc và nhiệt độ càng vào sâu thì tăng cao. Đi sâu vào trong là lớp trung gian dày gần 3.000km. Lớp này có trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng và có nhiệt độ từ 1.500 độ C đến 4.700 độ C. Trong cùng là nhân Trái Đất, dày trên 3.000 km, chúng có trạng thái lỏng bên ngoài và rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất khoảng 5.000 độ C. Có thể thấy rằng, các thành phần bên trong của Trái Đất có nhiệt độ rất cao, thậm chí bằng với nhiệt độ bề mặt Mặt Trời.Có nhiều thành phần đảm bảo sự sống trên Trái Đất, trong đó những thành phần không thể thiếu là từ quyển và khí quyển. Nếu một ngày nhân Trái Đất nguội đi, hai thành phần này sẽ biến mất và mọi sự sống sẽ bị hủy diệt. Khi đó, khung cảnh Trái Đất sẽ không khác gì sao Hỏa hiện nay.Từ quyển là vùng không gian bao quanh một hành tinh được điều khiển bởi từ trường của hành tinh đó. Hình dáng của từ quyển là do kết quả của tương tác giữa từ trường của hành tinh với các dòng hạt tích điện, như gió Mặt Trời. Từ quyển có vai trò như một chiếc khiên để chống đỡ lại bức xạ không gian, các hạt vũ trụ và các tiểu hành tinh. Nó sẽ làm lệch hướng bay của những vật chất muốn “tấn công” Trái Đất.Nguyên nhân sinh ra từ quyển của Trái Đất chính là sự chuyển động thành dòng của vật chất bên trong nó. Hai phần của nhân là phần lỏng bên ngoài và phần cứng bên trong chuyển động không giống nhau, điều đó tạo ra các hướng điện từ không giống nhau. Nhờ đó, tạo thành từ trường Trái Đất.Nếu lõi Trái Đất nguội đi, phần lỏng bên ngoài nhân Trái Đất sẽ ngừng chảy. Khi đó, từ quyển sẽ không còn, chúng ta sẽ mất đi tấm lá chắn vững chắc trước bức xạ vũ trụ. Gió Mặt Trời sẽ “thoải mái” thổi bay khí quyển Trái Đất và hủy diệt mọi sự sống.