Nghiên cứu chế tạo thành công máy thở BK-Vent

Đây là đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trọng điểm năm 2020 do PGS.TS. Vũ Duy Hải – Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm chủ nhiệm. Cùng tham gia nhóm nghiên cứu còn có 9 thành viên thuộc các chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật y sinh và Kỹ thuật hóa học.



PGS.TS. Vũ Duy Hải cho biết với mong muốn góp một phần cùng Chính phủ và Bộ Y tế tăng cường các biện pháp chữa bệnh kịp thời cho các bệnh nhân bị suy hô hấp do nhiễm virus SARS-CoV-2, ngay từ đầu tháng 4/2020, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo thành lập nhóm nghiên cứu liên ngành giữa 5 Viện của Trường để nghiên cứu, chế tạo máy thở với các tiêu chí: đơn giản, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ và thời gian chế tạo ngắn.



Theo đó, máy thở BK-Vent được chế tạo dựa theo các yêu cầu và quy định của Bộ Y tế, các khuyến cáo của Hiệp hội phát triển hiết bị y tế thế giới AAMI ban hành, hoạt động đơn giản với các linh phụ kiện thiết yếu được sản xuất hoàn toàn trong nước.



Nếu đại dịch bùng phát và thiếu máy thở, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tự sản xuất và cung cấp cho các cơ sở y tế với số lượng lớn. Các giảng viên – nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hướng tới mục tiêu nghiên cứu chế tạo máy thở có khả năng hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân viêm hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo các yêu cầu và quy định của Bộ Y tế, có giá thành thấp, hoạt động đơn giản với các linh phụ kiện thiết yếu được sản xuất hoàn toàn trong nước. Thời gian nghiên cứu chế tạo ngắn, có khả năng sản xuất số lượng lớn khi có yêu cầu.

PGS.TS Vũ Duy Hải và máy thở BK-Vent. Ảnh: Đặng Dũng

Một số ưu việt của máy thở BK - Vent: PGS. Vũ Duy Hải thông tin thêm Máy thở BK-Vent của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể thực hiện được chức năng hỗ trợ điều trị tốt cho bệnh nhân thông qua việc kết hợp 2 chế độ trợ thở gồm: Chế độ thở áp lực dương liên tục CPAP nhằm giúp mở phế nang, tránh xẹp phế nang cho bệnh nhân; Chế độ thở điều khiển theo thể tích VAC để hỗ trợ thở cho bệnh nhân suy hô hấp khi đã được mở phế nang. Bên cạnh đó, các chức năng điều khiển thông minh của sản phẩm sẽ giúp cho việc phát hiện, đồng bộ với nhịp thở sinh học của người bệnh được chính xác và hiệu quả.Một số ưu việt của máy thở BK - Vent:

Có đủ các chế độ thở trong việc hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dựa theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế và khuyến cáo của Hiệp hội phát triển thiết bị y tế AAMI).



Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ công nghệ, có thể tự sản xuất máy thở, các bộ phận thiết yếu và vật tư tiêu hao đi kèm với nguồn vật liệu sẵn có trong nước.



Sản phẩm chế tạo mẫu đã được Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế đánh giá, kiểm định các thông số kỹ thuật. Có thể sản xuất số lượng lớn trong thời gian ngắn. Dự kiến 300-500 máy/tháng với giá thành thấp.













