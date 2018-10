Người càng cao càng có nguy cơ mắc bệnh ung thư?

Các tế bào ung thư.

Người càng cao càng có nguy cơ mắc ung thư.

Người cao có nhiều tế bào hơn, do đó dễ mắc ung thư hơn.

Các nhà khoa học đã đưa ra một số giải thích khác nhau. Một số nhấn mạnh vai trò của hormone tăng trưởng đối với chiều cao đồng thời là yếu tố gia tăng nguy cơ ung thư. Một số khác cho rằng chế độ dinh dưỡng và bệnh tật lúc nhỏ tuổi có ảnh hưởng đến chiều cao và nguy cơ mắc ung thư sau này.Leonard Nunney, giáo sư sinh vật học tại Đại học California Riverside cho biết “theo giả thiết thì điều gì đó đã xảy ra khi còn nhỏ đã làm tăng nguy cơ ung thư của các tế bào và ngẫu nhiên làm cho bạn cao hơn. Tuy nhiên, sau đó Nunney cho rằng đơn giản chỉ là vấn đề về kích thước cao lớn làm cho lượng tế bào có nguy cơ ung thư lớn hơn.Nunney công bố công trình nghiên cứu của mình trong Kỷ yếu của Hội Hoàng gia và dựa trên mô hình về sự phát triển của ung thư. Theo đó, khi một người tích lũy đột biến trong tế bào (ngoài tinh trùng và trứng) và phát sinh đột biến sẽ dẫn đến một loại ung thư nhất định nào đó. Càng nhiều tế bào hoặc phân chia tế bào thì càng có nguy cơ ung thư.Kết quả so sánh nguy cơ ung thư đối với nam và nữ tương tự như kết quả nghiên cứu nhóm thuần tập căn cứ vào lượng tế bào trước đây. Các kết quả của ông gần như chính xác với dự đoán tăng 13% nguy cơ trên mỗi 10cm chiều cao ở nữ so với 12% quan sát thực tế, 11% dự đoán nguy cơ trên 10 cm chiều cao nam so với 9% quan sát thực tế.Cứ 18 trên 23 ca ung thư được cho là có nguy cơ liên quan đến chiều cao. Theo Nunney thì một số ca ung thư không thể hiện mối liên hệ với chiều cao vì bị các yếu tố khác cản trở ví dụ như nhiễm HPV đối với ung thư cổ tử cung.Tuy nhiên Nunney quan niệm tầm quan trọng của số lượng tế bào trong các nghiên cứu và cho rằng “cơ bản vẫn là số lượng tế bào cho dù bạn có chế độ ăn uống lành mạnh hay được thừa hưởng chiều cao từ cha mẹ”. Mặc dù vậy ông thừa nhận những điểm khác biệt về chiều cao chỉ giúp giải thích một phần lí do tại sao nam giới có nguy cơ ung thư cao hơn nữ giới.Nghiên cứu cũng đưa ra một vài bất ngờ, ví dụ ung thư tế bào hắc tố ở da liên hệ chặt chẽ với chiều cao và điều này gây lo lắng cho những người có nông độ hóc môn tăng trưởng IGF-1 cao hơn người bình thường. Việc tăng tỷ lệ phân chia do IGF-1 gây ra có thể ảnh hưởng đến các tế bào này hơn là các mô khác. Lí do có thể vì u sắc tố cần một lượng các đột biến để phát triển hơn là các loại ung thư khác.Giáo sư Dorothy Bennett, giám đốc Viện nghiên cứu khoa học phân tử và lâm sàng tại St George, Đại học London cho rằng các tính toán của Nunney dựa trên các giả định bao gồm liên hệ mật thiết giữa nguy cơ tăng ung thư với chiều cao người trưởng thành và kết quả nghiên cứu tốt nhất tại thời điểm hiện tại. Đối vơi hầu hết các loại ung thư, căn cứ vào lượng tế bào có thể dự đoán chính xác mối liên hệ giữa chiều cao và ung thư mà không cần các yếu tố bổ sung khác nhưng ung thư hắc tố da không có bất kì liên hệ với chiều cao.Georgina Hill, từ Viện nghiên cứu ung thư Anh, cho rằng mặc dù một số nghiên cứu chỉ ra người cao hơn dường như có nguy cơ ung thư cao hơn nhưng với tỷ lệ rất nhỏ và có thể hạn chế nguy cơ ung thư bằng cách như không hút thuốc, duy trì cân nặng…