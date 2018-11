Nguồn gốc của giống chó không lông Trung Quốc

Các giống chó quán mao.

Không có lôngNgoài đầu, một phần cổ, chân và đầu đuôi, cơ thể của chúng không có lông. Trên đầu và cổ có một cái bờm dài, trên bàn chân vuốt tóc tạo ra “vớ” và trên chóp đuôi có một chỏm lông.Powderpuff (Có lông)Lông mềm, dài trên cơ thể giống như tấm màn che khiến cho giống này có vẻ ngoài “chuẩn” hơn.Chắc chắn rằng giống chó quán mao không bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo nhiều chuyên gia, giống chó có nguồn gốc từ châu Phi,dựa theo các văn bản thế kỷ 19 với tên gọi" chó sục không lông". Ngoài những đề cập trong văn học, không có thông tin chính thức về nguồn gốc thực sự của chúng. Cũng có giả thiết rằng chúng đến từ Mexico.Không có thông tin chi tiết về quá khứ của giống chó này. Tuy nhiên, trong những năm 1950 Deborah Wood đã sáng lập một cơ sở lai chó quán mao với tên gọi Crest Haven. Từ đó chúng được lai giống trên quy mô lớn. Một vũ công nổi tiếng, Gypsy Rose Lee cũng thường xuyên lai giống này, sau này chúng đã được đưa vào nuôi ở Crest Haven sau khi cô mất.Hai người phụ nữ này đã đóng góp vào việc tạo ra hai dòng quán maoTrung Quốc đặc trưng ngày nay. Hơn thế nữa, năm 1959, Wood thành lập một "câu lạc bộ Chó không có lông Mỹ" được sát nhập vào Câu lạc bộ Chó quán mao Trung Quốc ACCC năm 1978. Khi giống này Câu lạc bộ Chó kiểng Hoa Kỳ công nhận vào năm 1991, ACCC trở thành tổ chức quan trọng nhất dành cho Chó quán mao Trung Quốc. Tổ chức Giống chó Thế giới FCI đã công nhận giống này vào năm 1978.Thoạt nhìn, ta dễ lầm tưởng giống không lông và giống Powderpuff là hai giống hoàn toàn khác nhau. Cũng không quá lạ vì giống không lông có làn da mềm mại giống như da người và lông trên đuôi, bàn chân và đầu. Một số cá thể có thể có râu.Sự khác biệt giữa giống có lông và không lông thể hiện ở chính lớp lông. Giống không lông chỉ có một lớp lông trong khi giống có lông có thêm lớp lông phủ dày. Da có thể có màu da nhạt cho đến đen. Giống không lông có thể thiếu răng hàm, điều này được các cuộc thi chấp nhận.Giống Powderpuff có lớp lông dài và mềm, tuy nhiên vẻ ngoài của nó còn phụ thuộc vào việc chải chuốt. Khi lông mọc trên toàn bộ mõm, trông chúng giống như chó sục nên chúng thường được cạo lông quanh miệng, mũi và mắt.Đây là giống chó thanh lịch và quyến rũ. Nó cũng là bạn đồng hành biếtyêu thương và gần gũi người. Không hung hăng đối với trẻ em hoặc những con chó khác, do đó chúng là vật nuôi gia đình hoàn hảo. Không làm thân với những con chó khác, chúng thích ở với người hơn. Nếu nó không được tiếp xúc với người, chúng sẽ tỏ ra nhút nhát khi gặp người lạ. Nó được mô tả như một con vật cưng với vẻ ngoài của người mẫu và nhân cách của “một vị thánh”.Mặc dù trông giống như một món đồ chơi, chúng không muốn được đối xử như vậy. Nó rất nhanh nhẹn, vui vẻ, thích âu yếm và… mỉm cười. Chúng nổi tiếng với tiếng hú rất hay. Chúng rất kiên nhẫn khi chơi với trẻ em, do đó tình hiếu kì của trẻ không quá ảnh hưởng nhiều đến chúng. Thông minh, thích học hỏi và nó hòa đồng, do đó chúng thường được dùng trong các cuộc thi nhanh nhẹn cũng như thi kĩ năng và vâng lời.