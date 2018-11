Những đặc điểm thú vị của giống chó không lông Trung Quốc

Phân loại chó quán mao



Chó quán mao được chưa thành hai giống nhỏ:



- Giống không có lông: Ngoài đầu, một phần cổ, chân và đầu đuôi, cơ thể của chúng không có lông. Trên đầu và cổ có một cái bờm dài, trên bàn chân vuốt tóc tạo ra “vớ” và trên chóp đuôi có một chỏm lông.



- Giống powderpuff (có lông): Lông mềm, dài trên cơ thể giống như tấm màn che khiến cho giống này có vẻ ngoài “chuẩn” hơn.

Một chú chó quán mao.

Kiểu "tóc" bờm ngựa của chó quán mao.

Chó quán mao đã từng được bình chọn là giống chó xấu nhất thế giới.

Giống chó quán mao đòi hỏi rất nhiều công sức chăm sóc và chải chuốt. Giống Powderpuff nên được tắm và chải mỗi tuần một lần để lớp lông không bị bết. Tuy nhiên, bạn nên tránh chải lông khi lông khô hoặc bẩn. Nên xịt thuốc trước khi chăm sóc lông. Để tránh chải lông nhiều người cạo lông cho thành kiểu "đuôi ngựa", chỉ để lại lông ở phần dưới của chân, trên đuôi và trên đầu. Chúng không bị bẩn và không mùi dù là có lông hay không. Loài này cũng không thay lông quá nhiều.Giữ cho làn da chúng khỏe mạnh đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc, y như da người. Da của chúng dễ bị mụn trứng cá, khô và cháy nắng. Các loại kem không gây dị ứng và không dầu có thể được bôi cách ngày sau khi tắm để tránh các vấn đề về da. Nguy cơ cháy nắng lớn nhất xảy ra rõ ràng ở những vùng nắng nóng. Các chủ sở hữu có thể bôi kem chống nắng em bé. Tuy vậy, một số cá thể có thể bị dị ứng với lanolin, do đó các sản phẩm bảo vệ da nên được lựa chọn một cách khôn ngoan. Chó quán mao Trung Quốc không lông nên được cạo lông thường xuyên để loại bỏ lông mọc ngược.Chó quán mao có chân kiểu "chân thỏ" là kiểu chân phổ biến của phần lớn chó. Điều quan trọng là phải cẩn thận trong khi cắt móng , bởi vì các khu vực nhạy cảm nằm sâu hơn và có thể dẫn đến đau và chảy máu.Giống Powderpuff thích dành thời gian bên ngoài. Chúng thích hoạt động nhưng không đến nỗi tăng động nên vừa có thể nuôi trong một căn hộ thành phố cũng như cho một ngôi nhà nông thôn. Chúng thích nghi dễ dàng với các môi trường khác nhau. Chúng thích đi bộ trong thời gian dài.Thông minh, ngoan ngoãn và vâng lời, nên chúng là lựa chọn hoàn hảo cho các cuộc thi của chó. Người huấn luyện nên cư xử vừa nhẹ nhàng vừa nhất quán.- Gen không lông là gen lặn và không hoàn toàn chiếm ưu thế. Hơn nữa, nó có thể gây tử vong khi kết hợp - hai con chó không có lông không bao giờ thụ thai được, bởi vì hợp tử bị tái hấp thụ trong tử cung. Tất cả chó quán mao Trung Quốc đều dị hợp tử (chứa hai alen khác nhau của một gen).- Trong một lứa có thể được sinh ra cả giống không lông và có lông.- Lông của giống chó này là không mùi và không gây dị ứng. Loài này là hoàn hảo cho những người bị dị ứng.- Powderpuff học tập rất nhanh và giỏi thực hiện thủ thuật- Giống quán mao không lông Crested thường tham gia vào cuộc thi chó xấu nhất. Đại diện nổi tiếng nhất là Sam đã chiến thắng trong cuộc thi chó xấu nhất thế giới trong những năm 2003-2005. Trước khi cuộc thi năm 2006, nó đã mất do bệnh tim, lúc đó được 15 tuổi.- Giống như nhiều giống chó khác, chúng dễ bị sai khớp đầu gối. Tình trạng di truyền này được gây ra do khớp đầu gối nông và kết quả là khớp gối bị bật ra khỏi vị trí. Khởi đầu ở độ tuổi trẻ, và có thể gây ra thương tật vĩnh viễn tùy mức độ nghiêm trọng. Giống chó này đặc biệt dễ bị dị ứng và các bệnh tự miễn khác, thường dẫn đến tử vong sớm. Đây là lý do tại sao chủ sở hữu phải phản ứng nhanh chóng khi nhận ra các triệu chứng.