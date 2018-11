Những đặc điểm về ngoại hình và hành vi của giống chó Husky

Chó Husky có nhiều biểu cảm thú vị.

Chó Husky là giống chó rất trung thành. Ảnh minh họa.

Chó Husky được nhiều người nuôi làm thú cưng.

Bộ lông của Husky dày hơn hầu hết các giống chó khác, bao gồm hai lớp: một lớp lông dày sát thân và một lớp lông phủ bên ngoài với những chiếc lông bảo vệ ngắn và thẳng. Bộ lông này rất hiệu quả để chống lại cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Cực, nhưng cũng phản xạ lại nhiệt vào mùa hè.Nó có thể chịu được nhiệt độ −50 đến −60 ° C. Trong thời gian thay lông, lớp lông sát thân gần như không có. Lớp lông dày đòi hỏi phải chải chuốt hàng tuần. Ở những khu vực nóng, bộ lông tự thay đổi để chúng có thể thích nghi với nhiệt độ cao.Chó Husky Siberia có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, thường là với bàn chân và chân màu trắng, các họa tiết trên khuôn mặt và chóp đuôi. Màu phổ biến nhất là màu đen và trắng, ít gặp hơn là màu đồng đỏ và trắng, xám và trắng, màu trắng tinh khiết và kiểu lông sóc “Agouti” hiếm gặp, mặc dù nhiều cá thể có đốm vàng hoặc khoang. Mặt nạ nổi bật, kính đeo mắt, và các kiểu lông mặt khác cũng rất đa dạng. Kiểu lông Merle không được chấp nhận.Câu lạc bộ Chó kiểng Hoa Kỳ (AKC) mô tả đôi mắt của Siberian Husky là có hình dạng quả hạnh nhân, có khoảng cách vừa phải và hơi xiên. Đôi mắt có màu xanh nhạt, xanh dương đậm, hổ phách hoặc màu nâu. Ở một số cá thể, một mắt có thể có màu nâu và một màu xanh khác (dị sắc hoàn toàn), hoặc một hoặc cả hai mắt có thể dị sắc từng phần tức là một nửa mắt màu nâu và một nửa màu xanh. Tất cả những màu mắt này được Câu lạc bộ người nuôi chó của Mỹ chấp nhận.Chó Husky thuần chủng thường không có mũi nhọn và mũi vuông. Mũi có màu đen ở chó màu xám, màu nâu ở chó đen, màu gan với chó màu đồng, và có thể có màu nâu nhạt ở chó trắng. Đôi khi, chúng có kiểu mũi gọi là “mũi tuyết” hay “mũi mùa đông, trường hợp này là do giảm sắc tố ở động vật. "Mũi tuyết" được chấp nhận trong các cuộc thi.Đuôi chó Husky có lông rất dày và chúng thường cuộn tròn rồi dùng đuôi che mặt cho ấm. Đuôi được dùng để thể hiện cảm xúc, giữ ở mức thấp khi con chó được thư giãn, và cong lên hình lưỡi liềm khi vui mừng hoặc quan tâm đến một cái gì đó. Nó phải đối xứng, và không cong hoặc lệch sang một bên; cũng không nên uốn cong quá nhiều đến mức chạm vào lưng.Husky được mô tả là có những hành vi đặc trưng của tổ tiên chúng là loài sói và chúng hú nhiều hơn sủa. Tuy nhiên nếu con chó được đào tạo tốt khi còn nhỏ, nó có thể là một vật nuôi lý tưởng trong gia đình.Husky yêu mến mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, chúng thường có hành vi rắc rối là xu hướng đi lang thang và chạy trốn khỏi nhà. Hiệp hội Mỹ về phòng chống bạo lực đối với động vật (ASPCA) phân loại chúng là giống chó thân thiện với trẻ em. Chúng có mức năng lượng cao, có nhu cầu tập thể dục đặc biệt, có nguy cơ đuổi mèo và có thể phá hoại nếu không có sự chăm sóc thích hợp. Chúng cần sự đồng hành thường xuyên, tình bạn của con người và những con chó khác.Một bài huấn luyện vâng lời mười lăm phút hàng ngày đã được chứng minh là có tác dụng tốt cho Husky. Chúng cần được đào tạo nhất quán và phản ứng tốt với với chương trình đào tạo tăng cường tích cực. Chúng xếp thứ 45 trong các giống chó thông minh theo ý kiến của Stanley Coren, với trí thông minh làm việc và tuân lệnh trung bình.Husky có chạy rất nhiều vì chúng được lai tạo để làm chó kéo xe. Chúng được lai để làm động vật làm việc và đồng hành của người Chukchi, nên bản tính luôn luôn nhẹ nhàng. Người Chukchi thậm chí còn dùng Husky để chăm sóc con cái của họ.Các vấn đề sức khỏe của Husky chủ yếu là di truyền, chẳng hạn như co giật và khuyết tật của mắt (đục thủy tinh thể vị thành niên, loạn dưỡng giác mạc, bệnh tăng nhãn áp chó và teo võng mạc tiến triển) và liệt thanh quản bẩm sinh. Dị sản hông thường không xuất hiện trong giống chó này, trừ trường hợp hiếm gặp ở chó cỡ trung hoặc cỡ lớn. Tổ chức chỉnh hình cho động vật hiện xếp hạng chúng ở vị trí 155 trong số 160 giống có thể có nguy cơ loạn sản hông, với chỉ 2% số lượng Husky được kiểm chứng cho thấy loạn sản.Những chú Husky được sử dụng để đua xe trượt tuyết cũng có thể dễ bị các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh dạ dày, viêm phế quản hoặc bệnh phế quản phổi (hen suyễn) và loét dạ dày hoặc loét.Những chú Husky hiện đại đã đăng ký ở Mỹ phần lớn là hậu duệ của những chú chó nhập khẩu từ Siberia năm 1930 và chó của Leonhard Seppala, đặc biệt là Balto. Số lượng giới hạn của các con chó tổ tiên đã dẫn đến một số cuộc thảo luận về nguy cơ xảy ra hiệu ứng sáng lập.