Những dòng điện thoại vivo được yêu thích nhất

Với mức giá rất đáng đồng tiền, những chiếc smartphone với thiết kế bắt mắt cùng nhiều tính năng mới của vivo đang rất được lòng giới trẻ. Cùng ngắm nhìn những mẫu smartphone được yêu thích nhất của vivo dưới đây.

1. Vivo S1 - Cảm biến vân tay dưới màn hình trong phân khúc tầm trung

Gía vivo S1: 6.990.000 VNĐ (128 GB)

Vivo vốn là hãng công nghệ tiên phong trong cuộc đua cảm biến vân tay dưới màn hình. Vivo S1 thừa hưởng lợi thế tiên phong với trải nghiệm chạm mở màn hình đạt tốc độ chỉ 0,42s.

Bên cạnh cảm biến vân tay dưới màn hình, vivo S1 còn sở hữu camera selfie AI 32MP cao nhất phân khúc và cấu hình rất “đáng gờm". Dung lượng pin khủng 4500mAh kèm sạc kép siêu nhanh 18W cũng khiến vivo S1 được lòng giới trẻ.

Vừa ra mắt hồi đầu tháng 8, vivo S1 hiện đang có ưu đãi giảm 300.000đ áp dụng từ 05 - 31/08 cùng trả góp 0%. Đây là dịp tốt để người dùng chọn mua một chiếc smartphone đáng trải nghiệm từ thiết kế cho đến hiệu năng như vivo S1. Mua ngay vivo S1 tại: [Link]

2. Vivo V15 - Chiếc smartphone với camera trước “tàng hình”

Giá vivo V15:

7.490.000 VNĐ (128 GB)

6.990.000 VNĐ (64 GB)

Vivo V15 nổi bật với độ hoàn thiện cao, thiết kế đẹp, cấu hình và tính năng đủ mạnh thoải mái “cày” game trâu. Vivo V15 còn gây ấn tượng bởi camera pop-up có khả năng chịu lực tới 15KG, có thể liên tục nâng lên 300.000 lần không xuất hiện lỗi. Nhờ camera “tàng hình” mà màn hình của máy có viền cạnh rất hẹp và cân đối, tỷ lệ màn hình đạt tới 90.95%. Bộ 3 camera trên vivo V15 có độ phân giải lần lượt là 12MP/8MP/5MP. Với 24 triệu đơn vị cảm quan trên camera chính 12MP, vivo V15 cho chất ảnh sắc nét và chân thật cùng với những tính năng hay ho khác như chụp ảnh góc siêu rộng hay xoá phông.

Máy được trang bị màn hình IPS LCD 6.53 inch Full HD+ cùng dung lượng pin 4000mAh kèm sạc nhanh.

Gần nửa năm sau ra mắt, vivo V15 vẫn giữ được sức hút riêng với các fan công nghệ và là lựa chọn đáng tiền nếu bạn đang cần một chiếc smartphone “xài hay" cả khi cày game lẫn tác vụ mỗi ngày. Mua vivo V15 tại: [LINK]

3. Vivo Y12: Bộ 3 Camera AI - Smartphone “pin siêu trâu” 5000mA

Giá vivo Y12: 4.190.000 VNĐ

Vivo Y12 gây ấn tượng khi sở hữu dung lượng pin “siêu trâu” 5.000mAh dẫn đầu cuộc chơi dung lượng pin. Bộ đôi smartphone được hỗ trợ bởi các công nghệ tiết kiệm năng lượng thông minh kéo dài thời gian sử dụng lên đến 17 giờ liên tục.

Ở tầm giá 4 triệu, vivo Y12 gây ấn tượng khi vẫn được trang bị bộ 3 camera với những tính năng như chụp ảnh góc siêu rộng, xoá phông và nhiều tính năng hấp dẫn khác.

4. Vivo Y15: Bộ 3 Camera AI cùng pin cực “trâu" 5000mAh

Giá vivo Y15: 4.990.000

So với người anh em vivo Y12, vivo Y15 “nhỉnh” hơn về camera trước và vẫn đồng nhất cấu hình so với người anh em Y12. Với ưu điểm pin “trâu” 5000mAh và camera AI nổi bật so với các dòng điện thoại khác trong phân khúc giá, vivo Y15 là sự lựa chọn rất đáng cân nhắc khi bạn cần một chiếc smartphone giá hợp lý để sử dụng xuyên suốt ngày dài.

Cấu hình ổn, thiết kế đẹp, vận hành ổn định cùng dung lượng pin 5000mAh khiến Y12 và Y15 là hai chiếc smartphone đáng-đến-từng-đồng. Giá dưới 5 triệu, hai chiếc điện thoại này là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ đang có nhu cầu về một chiếc smartphone tương đối đầy đủ nhưng vẫn “chặt chẽ” hầu bao.

Tháng vàng vivo - Ngập tràn ưu đãi

Trong vài năm trở lại đây, vivo nhiều lần khiến giới công nghệ trầm trồ khi là nhân tố “thay đổi cuộc chơi", ra mắt công chúng những công nghệ chưa từng được biết tới như màn hình tràn không viền, màn hình tích hợp loa hay cảm biến vân tay dưới màn hình. Từng bước, vivo ghi dấu tên mình vào top 5 hãng smartphone bán chạy nhất toàn cầu và trở thành hãng công nghệ góp phần kiến thiết tương lai của smartphone.

Với nỗ lực tiên phong, mang công nghệ tiên tiến đến gần với giới trẻ thông qua nhiều chính sách ưu đãi, vivo đang dần trở thành sự lựa chọn mới của giới trẻ hiện đại trên thế giới và ngay tại Việt Nam.

Tháng 8 được chọn là tháng vàng vivo với những ưu đãi hấp dẫn, tạo cơ hội cho các bạn trẻ sở hữu những dòng smartphone với những công nghệ đột phá với mức giá trong tầm tay. Chọn chiếc smartphone hoàn hảo trong tháng vàng ưu đãi bao la.

Giá sản phẩm có thể thay đổi tuỳ thời điểm

