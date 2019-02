Những loài động vật lạ kỳ chỉ có thể tìm thấy ở châu Phi

Linh dương Kudu lớn.

Đà điểu châu Phi.

Hươu đùi vằn.

Linh dương Kudu lớn là một loài động vật trong họ trâu bò được tìm thấy khắp đông và nam châu Phi. Dù có dải phân bố rộng nhưng do môi trường sống suy giảm do nạn phá rừng và săn bắn, chúng có số lượng thưa thớt ở phần lớn các khu vực. Phạm vi của Linh dương Kudu lớn kéo dài từ phía đông ở Ethiopia, Tanzania, Eritrea và Kenya, về phía nam nơi chúng được tìm thấy ở Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe và Nam Phi. Chúng cũng đã được nhập nội với số lượng nhỏ vào New Mexico. Môi trường sống của chúng bao gồm thảo nguyên cây bụi, sườn đồi đá, lòng sông khô.Linh dương Kudu lớn là một trong những loài linh dương có sừng lớn nhất thế giới, chiếc sừng xoắn này chỉ có thể tìm thấy ở linh dương Kudu đực. Linh dương Kudu lớn có thể nặng đến 315 kg đối với con đực và 215 kg đối với con cái.Chim đà điểu là loài chim lớn nhất thế giới, khác với các loài chim khác, chúng hoàn toàn không thể bay được. Chúng có thể dài đến 2,7 m và nặng đến 160 kg. Chim đà điều thường sống ở những savan và sa mạc Trung Tâm và Nam Phi. Sở hữu một đôi chân dài và khỏe, đà điểu có thể chạy với vận tốc đến 70 km. Đôi chân này còn sở hữu những móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể giết chết một người chỉ với một cú đá. Trong tự nhiên, đà điểu sử dụng đôi chân này như một thứ vũ khí sắc nhọn chống lại những kẻ thù như sư tử, báo và linh cẩu.Đà điểu là loài động vật sống bầy đàn, chúng thường sống trong đàn có khoảng 10 đến 12 thành viên. Chúng cũng là loài chim có kích thước trứng lớn nhất thế giới, mỗi quả trứng dài khoảng 15 cm. Chim đà điểu là loài ăn tạp, chúng có thể ăn lá, rễ cây, hạt, thằn lằn, côn trùng và thậm chí là rắn. Chúng có thể nuốt một số viên đá nhỏ vào dạ dày để hỗ trợ cho việc tiêu hóa thức ăn.Hươu đùi vằn, hay okapi là một loài động vật có vú guốc chẵn bản địa của châu Phi. Dù những sọc quanh đùi của hươu đùi vằn rất giống với của ngựa vằn nhưng họ hàng gần nhất của chúng là hươu cao cổ. Hươu đùi vằn khi đứng cao khoảng 1,5 m tính tới vai và có chiều dài cơ thể trung bình là 2,5 m. Nó có cổ dài và tai lớn, linh hoạt. Bộ lông thân có màu từ đen bóng đến nâu đỏ, tương phải với những sọc ngang trắng trên đùi và cẳng chân. Hươu đùi vằn đực có hai phần lồi giống sừng phủ lông trên đầu, gọi là ossicone, dài chưa tới 15 cm. Con cái có xoáy lông, thiếu ossicone, và trung bình cao hơn con đực 4,2 cm.