Những loại thực phẩm “bốc mùi” nhất thế giới

1. Đậu phụ thối Trung Quốc

Đậu phụ thối đang được lên men.

Mùi sầu riêng là nỗi ám ảnh đối với nhiều người.

Phô mai Vieux Boulogne.

Đậu phụ thối của Trung Quốc được mệnh danh là món “vừa ăn vừa bịt mũi” nhưng lại có vị rất ngon. Nhiều du khách khi đến Trung Quốc không thể hiểu được vì sao người dân ở đây lại thích ăn món ăn có mùi “kinh dị” như thế. Tuy nhiên, sau khi nếm thử, nhiều người đã bị “nghiền” món ăn này và muốn quay lại Trung Quốc chỉ để ăn nó.Món đậu phụ thối có nguồn gốc rất thú vị. Tương truyền rằng, vào thời vua Khang Hy, có một chàng thư sinh nghèo lên kinh thành ứng thi. Anh chàng bị thi rớt nhưng do nhà quá nghèo nên đành ở lại đây để bán đậu phụ. Việc kinh doanh ế ẩm khiến đậu phụ tồn lại ngày một nhiều hơn. Anh thư sinh nghĩ ra cách muối số đậu còn dư để bảo quản được lâu. Vài ngày sau, các chum đậu muối bắt đầu bốc mùi khủng khiếp nhưng lại có vị rất ngon. Kể từ đó, món đậu phụ thối được lan truyền rộng rãi và nổi tiếng cho đến ngày nay.Sầu riêng trồng nhiều tại các nước Đông Nam Á, đối với những người dân ở đây, quả sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây bởi vị thơm ngon đặc biệt của chúng. Đối với những người ăn được sầu riêng, đây là loại trái cây có mùi thơm đặc biệt còn đối với đa số người khác, mùi của nó thật khủng khiếp. Nhiều người còn ví mùi của sầu riêng như mùi hành tây thối, nhựa thông hoặc nước cống. Do có mùi rất khó chịu như vậy nên sầu riêng bị cấm mang vào một số khách sạn và phương tiện giao thông công cộng ở Đông Nam Á.Nam 2004, các nhà khoa học của Đại học Cranfield đã phát minh ra một thiết bị có thể phân tích được mùi, họ gọi sáng chế của mình là “mũi điện tử”. Sau khi thử nghiệm với nhiều loại phô mai khác nhau, các nhà khoa học đã tìm ra loại phô mai nặng mùi nhất thế giới là Vieux Boulogne, có xuất xứ từ nước Pháp.Sự nặng mùi của phô mai Vieux Boulogne có nguyên nhân là do chúng được ngâm trong bia đến 9 tuần. Khi đó men bia và các enzyme trong phô mai tạo ra những phản ứng hóa học sinh ra những chất có mùi khó chịu.