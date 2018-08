Rùng mình cảnh trăn nuốt chửng con mồi

Trăn là loại động vật săn mồi vô cùng đáng sợ. Khi tấn công đối thủ, chúng thường cắn rồi dùng thân mình quấn và siết chặt đến khi con mồi chết. Kế đến, chúng mới nuốt con mồi vào trong bụng.

Trăn nuốt chửng con mồi.

Nhờ cấu tạo của hàm răng cong vào trong cũng như xương hàm mở rộng nên trăn có thể nuốt được những con mồi co thân hình to lớn hơn chúng. Thậm chí, có những trường hợp trăn còn nuốt chửng cả người.Trong đoạn video dưới đây, trăn đã bắt được con mồi rất lớn. Tuy nhiên, sau khi khiến đối thủ tắt thở, nó dễ dàng nuốt chửng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Video này được quay tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.- Clip trăn nuốt chửng con mồi một cách dễ dàng. Nguồn: Capture The Wild.