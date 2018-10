Sự khác nhau thú vị về tính cách giữa người dùng iPhone và Android

Nhìn chung, người dùng iPhone vui vẻ hơn, hướng ngoại hơn, mạo hiểm hơn và kiếm nhiều tiền hơn người dùng Android, theo một nghiên cứu mới.Theo khảo sát của trang web Slickdeals trong cuộc đọ sức giữa các gã khổng lồ điện thoại di động với nhau đã phát hiện thấy, người dùng iPhone sẽ bỏ ra trung bình 117 USD hàng tháng để chi tiêu cho quần áo, tức là gần gấp đôi số tiền người dùng Android sẽ chi tiêu (62 USD).Tương tự như vậy, tín đồ của iPhone sẽ tiêu trung bình 83 USD/tháng cho các sản phẩm làm đẹp, gấp đôi số tiền mà người dùng Android chi tiêu (40 USD).Thật thú vị khi biết rằng người dùng iPhone có xu hướng sống rất ảo khi trung bình mỗi ngày họ chụp khoảng 12 tấm hình “tự sướng”, nhiều gấp 5 lần người dùng Android. Thêm vào đó, người dùng iPhone cũng thích trở thành trung tâm của sự chú ý nhiều gấp 2 lần các tín đồ của Android.Người dùng iPhone cũng đánh giá rất cao sự trải nghiệm công nghệ tối ưu, khi bỏ ra một khoản tiền khổng lồ lên tới 101 USD mỗi tháng để sắm các món đồ liên quan đến công nghệ, còn người dùng Android sẽ chỉ tiêu bằng một nửa số đó (51 USD).Người dùng Android có xu hướng tự nhận mình là người tiết kiệm hơn, với hơn 25% người sử dụng Android cho rằng họ là những người tiết kiệm, và 19% trong số họ sẵn sàng cho biết họ thường xuyên tìm kiếm những ưu đãi và các đợt giảm giá.Josh Meyers, giám đốc điều hành của Slickdeals cho biết: “Cuộc khảo sát này chỉ ra rằng người dùng Android (những người thường tìm kiếm cơ hội tiết kiệm khi mua sắm) nói chung là tiết kiệm hơn so với các tín đồ iPhone. Ngược lại, người dùng iPhone có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt là các mặt hàng có liên quan đến hình ảnh của bản thân họ như quần áo và mỹ phẩm.”Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dùng iPhone cũng là những người hạnh phúc hơn với 27% luôn có khả năng nói rằng họ “rất hạnh phúc” với cuộc sống. Họ cũng có khuynh hướng đam mê một đối tác thích trải nghiệm những điều mới mẻ.Với 33% hài lòng, người dùng iPhone cũng cảm thấy hạnh phúc hơn với công việc hiện tại của họ so với 20% người dùng Android.Người dùng iPhone không chỉ tự coi mình thân thiện và hòa đồng hơn người dùng Android, mà họ cũng có nhiều bạn bè hơn, theo kết quả, người dùng iPhone cho biết họ có 5 người bạn rất thân, còn người dùng Android chỉ có 3 người.Điều này có thể là do người dùng iPhone có nhiều khả năng “thoát khỏi nhà” hơn vào mỗi cuối tuần để gặp gỡ mọi người, trong khi đó người dùng Android thích một đêm yên tĩnh với một cuốn sách hay. Mặc dù vậy, người dùng Android lại yêu thích phim phiêu lưu. Khảo sát cho thấy, cùng với phim hành động, phim phưu lưu là những thể loại phim yêu thích của các tín đồ Android, còn những chủ sở hữu iPhone thường thích những bộ phim kinh dị và khoái nhất là thể loại phim tình cảm lãng mạn.Cũng theo các kết quả khảo sát, người dùng iPhone phụ thuộc nhiều hơn vào điện thoại so với những người sử dụng Android. Người dùng iPhone sẽ dành năm giờ mỗi ngày, tương đương 76 ngày trong một năm dán mắt vào màn hình điện thoại để gửi 58 tin nhắn văn bản mỗi ngày (gấp đôi số lượng chủ sở hữu Android sẽ gửi, 26 tin) và bốn giờ đồng hồ lướt qua các phương tiện truyền thông xã hội.Meyers cho biết thêm: “Nhìn chung, chúng tôi đã thấy sự thay đổi nhanh chóng từ máy tính để bàn sang thiết bị di động. Với những người dành ít nhất năm giờ một ngày cho chiếc điện thoại của họ, việc hạn chế sử dụng điện thoại dường như là điều không thể. Tại Slickdeals, nền tảng mua sắm hàng đầu của cộng đồng, ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi luôn đi đầu trong quá trình chuyển đổi này, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm tốt hơn tại nhà hoặc khi đang di chuyển.”

H.K

New York Post