Sự thật rùng mình sau video hàng loạt hải mã gieo mình xuống vách đá chết thảm

Photo: .Hình ảnh hàng loạt hải mã gieo mình xuống vách đá chết thảm.

Cảnh tượng ám ảnh nằm trong tập 2 mang tên "Frozen Worlds" của "Our Planet" - bộ phim tài liệu gồm 8 tập do Netflix phát hành. Phim nói về các mối đe dọa do loài người tạo ra đang ảnh hưởng đến Trái đất cũng như tất cả các sinh vật sống trên hành tinh xanh này.

"Frozen Worlds" lột tả tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là băng tan lên các loài động vật hoang dã ở Bắc Cực.

"Hiện Bắc Cực đang nóng lên với tốc độ gấp đôi so với mọi nơi khác trên Trái đất", Sophie Lanfear - nhà sản xuất kiêm đạo diễn của tập phim "Frozen Worlds" nói.

Một trong những thay đổi khiến Lanfear quan tâm là số lượng hải mã kéo đến các hòn đảo đá ở Nga ngày càng tăng. Trước đây, sau khi mệt mỏi vì tìm kiếm thức ăn, hải mã sẽ ngồi trên các tảng băng gần đó để nghỉ ngơi cho đến khi chúng sẵn sàng ăn tiếp. Nhưng hiện giờ, băng tan do biến đổi khí hậu đã buộc hải mã phải bơi hàng dặm tìm về đất liền, nơi chúng có thể đặt chân nghỉ ngơi. Thật không may, vùng đất gần khu vực kiếm ăn của chúng lại là những vách đá hiểm trở.

Trong quá trình quay phim, Lanfear nhìn thấy những con hải mã lớn trèo qua những vách đá dựng đứng để có thể nghỉ ngơi ở khu vực bằng phẳng phía trên, cách mặt biển khoảng 80m.

Khi thấy đàn di chuyển, những con hải mã trên vách đá cũng vội xuống gia nhập nhưng thường chúng không biết cách xuống, bị hụt chân, ngã lăn xuống và chết la liệt trên bờ. "Xác chết của những con hải mã bao quanh chúng tôi mỗi ngày. Thật bi thảm", Lanfear nói.

Nhà sản xuất hy vọng "Frozen Worlds" sẽ khuyến khích mọi người thay đổi cuộc sống của chính họ để ngăn chặn những thảm kịch như thế này.

"Tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ về cách tiêu thụ năng lượng. Tôi mong mọi người nghĩ về cuộc sống của mình và ủng hộ việc dùng năng lượng tái tạo thay vì nhiên liệu hóa thạch như họ vẫn đang sử dụng, tất cả cùng cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề này", Lanfear nói.

Video: Sự thật rùng mình sau video hàng loạt hải mã gieo mình xuống vách đá chết thảm

