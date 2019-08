Tháp nhà máy điện hạt nhân Đức bị robot đánh sập như phim tận thế

Quảng cáo

Video: Tháp làm mát bị đánh sập trong chớp mắt

Mới đây, các kĩ sư của Đức đã quyết định dùng robot để phá hủy tháp làm mát cao 80 mét của nhà máy điện Mülheim-Kärlich, được biết công trình này chỉ hoạt động được hơn một năm trong thập niên 1980. Trong khi đó nhà máy đã ngừng hoạt động vào năm 1988 sau khi gặp phải các vấn đề cấp phép và lo ngại về nguy cơ động đất trong khu vực. Nhiệm vụ nặng nề của việc tháo dỡ bắt đầu vào năm 2004.

Để phá hủy tháp làm mát trên, từ tháng 5 năm ngoái, các kỹ sư bắt đầu hạ thấp tháp làm mát cao 162 mét bằng việc gắn một con robot vào mép tháp. Trong vòng 1 năm, con robot xén dần tháp từ trên xuống giống như sâu ăn lá. Do đó, tới tháng 6 năm nay, tháp đã hạ được một nửa chiều cao so với ban đầu.

Mặc dù tháp làm mát được đỡ bởi 36 cột hình chữ V nhưng các kĩ sư lại không được phép dùng thuốc nổ nên họ quyết định sử dụng robot "búa" khổng lồ điều khiển từ xa để làm yếu một số cột, sau đó dùng thiết bị công nghệ cao hình chiếc kéo để cắt từng cột cho tới khi tháp sụp đổ.

"Đây là lần đầu tiên trên thế giới phương pháp phá hủy này được sử dụng ở nhà máy điện hạt nhân", quản lý dự án, Olaf Day cho biết. Đặc biệt, toàn bộ quá trình đánh sập tòa tháp chỉ kéo dài chưa tới 4 tiếng và giây phút tòa tháp sụp đổ chỉ trong chớp mắt như trong phim tận thế.

Phương pháp trên đem lại nhiều lợi ích hơn so với việc dùng thuốc nổ vì sẽ khiến lượng bụi lớn bay mù mịt. Bởi theo giáo sư Miranda Schreurs, trưởng khoa Chính sách môi trường và khí hậu ở Đại học Công nghệ Munich, với phương pháp này tháp làm mát Mülheim-Kärlich sụp xuống tại chỗ tạo ra rất ít bụi. Điều này cho thấy, dù tháp không có phóng xạ, nhưng nhóm kỹ sư vẫn chú trọng hạn chế tối đa khả năng phát tán bất kỳ vật liệu có hại nào.

Đức quyết định loại bỏ tất cả các nhà máy điện hạt nhân của mình sau thảm họa Fukushima vào năm 2011. Đồng thời Chính phủ nước này cũng có kế hoạch đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện của mình vào năm 2038 trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải nhà kính đang ở mức cao nhất Châu Âu. Điều đó có nghĩa là có khả năng sẽ có nhiều vụ phá hủy như vậy trong những năm tới.

Những năm 1970 và đầu những năm 1980, năng lượng hạt nhân được coi là sức mạnh kỹ thuật của Đức. Nhưng khi thảm họa Chernobyl năm 1986 ở Ukraine khiến các đám mây phóng xạ trôi qua phía tây châu Âu, những lo ngại về sự an toàn của năng lượng hạt nhân "đã mang đến một chiều hướng hoàn toàn mới", Miranda Schreurs nói thêm

Do đó sau khi thống nhất nước Đức năm 1990, nhiều nhà máy hạt nhân của Liên Xô ở Đông Đức cũ đã ngừng hoạt động vì lí do "không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Tây Đức", Schreurs nói.

Theo Thủ tướng Angela Merkel, trong số 17 lò phản ứng ở Đức, 8 lò đã bị đóng cửa, 7 lò đang hoạt động sẽ ngừng vận hành vào năm 2022. Hiện tại, Đức tạo ra 12% lượng điện từ lò phản ứng và hơn 40% từ than đá, theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới. Hiện nay, tổng lượng điện sản xuất ở Đức cao hơn nhu cầu, cho phép quốc gia này bán điện sang các nước láng giềng.

Lộc Liên

CNN