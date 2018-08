Thầy giáo Việt có công trình trên tạp chí danh tiếng quốc tế

Science là tạp chí khoa học của Hiệp hội Mỹ vì sự Phát triển Khoa học (American Association for the Advancement of Science - AAAS) được coi là một trong những tập san khoa học có uy tín.

Tập san này có quá trình bình duyệt rất khắt khe với 90-95% bản thảo công trình nghiên cứu gửi tới bị từ chối sau quá trình phản biện.

Hệ số ảnh hưởng (impact factor, IF) của Science vào năm 2014 là 33,611 (theo thống kê của Thomson ISI).