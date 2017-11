Thứ Năm của bạn: Bạch Dương may mắn bất ngờ, Kim Ngưu con tim rung động

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương có thể sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong ngày hôm nay. Những điều may mắn bất ngờ khiến cho các anh chàng, cô nàng Cừu Trắng cười chẳng khép miệng nổi.

Công việc tiến triển rất tốt nhờ bạn luôn cố gắng hết mình, nhiệt tình với công việc, chẳng nề hà khó khăn. Nhiều khi có những việc tưởng chừng đi vào ngõ cụt, nhưng với tinh thần lạc quan, bạn đã làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được, được đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, cũng chính vì sự nhiệt tình và hết mình với công việc mà có thể sức khỏe của Bạch Dương sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Bạn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, dễ làm cho bản thân mệt mỏi quá độ, không tốt cho sức khỏe.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Kim Ngưu có nhiều điều mâu thuẫn tồn tại trong chính con người mình. Bạn gặp được người khiến cho mình rung động, bạn bị cuốn hút bởi những điều tưởng chừng vô cùng bình thường ở người ấy, tựa như có lực hấp dẫn vô hình vậy.

Song chính Ngưu Ngưu lại có một chút gì đó chưa thực sự thỏa đáng. Bạn lo lắng và không dám tiến tới, sợ hãi những điều chưa xảy ra. Bạn chẳng thể quyết định nổi nên làm như thế nào, dù con tim vẫy gọi để nó đắm chìm trong hương vị tình yêu nhưng lại chẳng dám mạo hiểm.

Đôi khi chúng ta cần một chút dấn thân, một chút dũng cảm, một chút dám chấp nhận để có được những gì mình muốn. Như vậy không có nghĩa là mạo hiểm bất kể mọi giá đâu nhé, nhưng cũng đừng ngần ngại quá mức, có thể bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thứ khi tuổi xuân gần trôi qua đó.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ của mình. Bình thường bạn có đôi chút lãng đãng nhưng khi vào việc, bạn tập trung cao độ và không ngần ngại thử thách bản thân ở những đỉnh coa mới.

Bạn chán ghét việc hàng ngày cứ phải lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, bạn luôn muốn cuộc sống của mình thú vị và mang nhiều màu sắc. Điều này chẳng những là động lực để bạn làm việc mà còn khiến cho bạn có thêm nhiều cảm hứng hơn trong cuộc sống.

Song Tử có thể sẽ gặp chút rắc rối về tình cảm ngày hôm nay. Dường như bạn chưa hiểu ý người ấy và khiến cho người ấy phần nào thất vọng vì mong đợi ở bạn quá nhiều. Những điều này người ta sẽ chẳng nói với bạn đâu, chỉ bạn tự mình cảm nhận mà thôi.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải sẽ thấy rằng mình cần phải tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ trong công việc của mình. Bạn không quá tham vọng nhưng lại muốn nhận được sự công nhận của mọi người vì mình đã nỗ lực hết mình.

May mắn trong ngày đủ để giúp cho Cự Giải có được vận may tài lộc. Có thể vận may đó lớn, cũng có thể nhỏ thôi, nhưng nó sẽ mang tới niềm vui cho bạn và khiến bạn cảm thấy hào hứng với cuộc sống hơn, háo hức chờ đón những điều thú vị sắp xảy ra trong tương lai.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử không mấy quyết đoán như bình thường bạn vẫn thế. Bạn cảm thấy có nhiều nguy cơ tiềm ẩn và không dám xuống tay quyết định dứt khoát như mọi khi. Điều này có thể khiến cho bạn đánh mất những cơ hội hiếm có trong đời.

Ngoài ra, chòm sao này cũng cần xem xét để có thể giữ được hòa khí với những người đồng nghiệp của mình. Bảo vệ chính kiến của mình là việc nên làm, nhưng chúng ta nên trao đổi một cách tích cực, trên tinh thần đóng góp chứ đừng đối đầu, phản bác nhau quá kịch liệt nhé.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Hôm nay Xử Nữ có phần nhạy cảm quá mức. Bạn dễ dàng nổi cáu chẳng rõ lý do, khiến cho người ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm đầu chịu trận, gánh chịu cơn thịnh nộ bạn trút xuống mà thôi.

Vẫn biết Xử Nữ nhạy cảm hơn người khác gấp nhiều lần rồi, nhưng như hôm nay thì quả là khó sống đó. Cái gì cũng vậy, đừng yêu cầu sự hoàn hảo, bởi điều đó có thể tốt nhưng lại khiến cho bạn mệt mỏi. Cuộc sống có bao lâu đâu, hà cớ gì phải làm cho mình khó chịu, cho người mình yêu thương phiền lòng chứ.

Bù lại thì chòm sao này có được những lời khen ngợi vì công việc ngày hôm nay được hoàn thành một cách xuất sắc. Khả năng ứng biến linh hoạt, sáng tạo theo cảm hứng khiến cho bạn chẳng ngần ngại gì khi gặp phải tình huống bất ngờ mà còn thoải mái nương theo nó nữa cơ.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Chòm sao này cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bạn có bạn bè và đồng nghiệp luôn ở bên giúp đỡ, cuộc sống thoải mái và dễ chịu. Bản thân Bình Nhi cũng hiếm khi chấp nhặt người khác mà luôn nhìn đời một cách lạc quan.

Dù người khác có phạm lỗi với mình, bạn cũng sẽ cố gắng nhìn vào mặt tốt và thông cảm cho họ. Mặc dù điều này đôi khi khiến cho bạn trở thành kẻ nhu nhược, thế nào cũng được nhưng Thiên Bình cho rằng thà chọn nhượng bộ vẫn còn hơn là tranh đấu, bạn không thích làm quá mọi chuyện.

Công việc của bạn cũng nhờ thế mà khá suôn sẻ. Với tài xã giao duyên dáng của mình, bạn có thể tránh được những công việc khó khăn mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Những gì mình muốn, Bình Nhi có thể có được một cách dễ dàng.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Hôm nay nhiều điều bất ngờ đến với Bọ Cạp. Bạn có thể có những lúc thay đổi tính khí thất thường, chẳng ai có thể làm cho bạn cảm thấy hài lòng, kể cả là người bạn yêu cũng vậy.

Bạn cảm thấy lửa ghen tuông và nghi ngờ bùng cháy dù khi bình thường bạn tự nhận thấy những chuyện đó không đáng để bận tâm. Trái tính trái nết, cẩn thận mà bị bồ xạc cho một trận đấy nha. Người ta nhường nhịn thì cũng một hai lần thôi, chứ ai lại cả ngày cứ bừng bừng lửa giận như thế.

Ngay cả trong công việc cũng vậy thôi, nhớ là phải kiểm soát cảm xúc của mình mọi lúc mọi nơi nhé. Càng là nơi làm việc thì càng cần phải nghiêm túc, không phải cứ sống theo những gì mình muốn là được đâu. Bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội nếu không chấn chỉnh điều này đó.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã có thể sẽ giành được cảm tình của người trong mộng nhờ sự tinh tế và nhạy cảm của mình. Bạn yêu cái đẹp và sống khá lãng mạn, điều này không thể hiện rõ ràng nhưng khi gặp được người ấy, bạn sẽ thể hiện khá rõ ràng.

Đôi khi chẳng cần những điều hào nhoáng mà những sự quan tâm khe khẽ, nhẹ nhàng và tinh tế lại dễ chạm tới trái tim nhau hơn đó. Nhân Mã bình thường náo nhiệt là vậy thôi nhưng đừng cho rằng người ta nông cạn mà nhầm to rồi nhé, người ta cũng sâu sắc lắm đó chứ bộ.

Tuy nhiên, có thể bạn sẽ cảm thấy nhàm chán vì công việc không có nhiều điều mới lạ. Bạn chán nản vì cứ phải làm đi làm lại những việc chẳng có chút gì thú vị, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm qua loa cho xong việc mà thôi. Cẩn thận nhé, hậu quả nhãn tiền đó.

Ma Kết (22/12-19/1)

Một ngày tươi đẹp đến với Ma Kết đây rồi mà. Một ngày tràn ngập những điều vui vẻ và thú vị khi mà bạn có được may mắn hết lần này đến lần khác. Chẳng mấy khi trong một ngày mà có tới nhiều niềm vui tới như vậy đâu nhé.

Công việc đang tiến triển vô cùng suôn sẻ. Bạn được đồng nghiệp giúp đỡ khá nhiều, một phần là nhờ bình thường bạn cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người và tạo được ấn tượng tốt nên điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi. Hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với mọi người nhé. Bạn có biết Tử vi năm 2018 của Ma Kết là một năm sự nghiệp thăng hoa không?

Sự lạc quan và năng lượng dồi dào ở bạn có thể sẽ chính là sức hấp dẫn người khác phái đó Ma Kết ạ. Có người thầm thương trộm nhớ bạn và mong muốn được chung đôi. Hãy thử xem xét, nếu được thì cho người ta một cơ hội đi nha, đừng quá khắt khe.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Hôm nay điềm báo không mấy tốt lành vì những mâu thuẫn sẽ luôn đeo bám theo Bảo Bình, dù bạn đã cố tránh hết sức. Đôi khi bạn tự hỏi không biết mình có sai không khi yêu cầu quá nhiều điều, nhưng rồi lại tự phủ nhận.

Bạn luôn muốn mình hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng cuộc sống vốn chẳng tuân theo điều này nên khiến cho bạn gặp phải khá nhiều khó khăn và mệt mỏi. Dù không muốn nhưng công việc vẫn cứ bị trì trệ không như mong đợi, khiến cho bạn thất vọng vô cùng.

Chính Bảo Bình cũng thấy mệt mỏi với guồng xoay mà chính mình tạo ra nhưng không biết phải làm sao. Có lẽ bạn nên tìm cách để thư giãn thay vì cứ để mình căng thẳng mãi như vậy, sẽ chẳng tốt cho sức khỏe cũng như công việc đâu.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư à, hãy sẵn sàng chờ đón những khúc ngoặt rất mới nhé. Tuy bạn có đôi khi cảm thấy cuộc sống không được thú vị như mong muốn nhưng cũng đừng vội thất vọng, bởi ở ngay phía trước thôi, sẽ có những điều khiến cho bạn không khỏi hào hứng.

Hôm nay bạn sẽ có cơ hội để sáng tạo hết sức mình. Điều này vô tình tạo ra thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp của Ngư Nhi trong tương lai, chính vì thế hãy cố gắng nắm bắt cơ hội một cách thật chuẩn xác đi nhé.

Bạn cũng được lòng rất nhiều người nhờ sự hòa nhã và tốt bụng của mình. Có thể tình yêu sẽ đến từ chính những điều giản dị mà bạn tạo ra đó. Đừng bao giờ để cho mình khô héo, cũng đừng để cho cuộc sống khiến cho tâm hồn trở nên khô cằn, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Phan Yến

