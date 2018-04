Thứ Năm của bạn: Song Tử mất tiền oan, Sư Tử thăng tiến

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương có thể bị ảnh hưởng khá nhiều đối với vận trình ngày thứ 5 này. Công việc của chòm sao này bị tác động khá nhiều bởi những luồng suy nghĩ tiêu cực. Bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Những thất bại liên tiếp khiến bạn không thể chấp nhận sự thực những vấn đề đang nằm ở mình, thay vào đó bạn lại đổ lỗi cho người khác và nghĩ rằng mình đang phải chịu thiệt thòi, oan ức. Thái độ như vậy không tốt chút nào đâu, tiên trách kỉ mà hậu trách nhân, bạn không thể thành công nếu giữ suy nghĩ đó cho mình.

Những cảm xúc mãnh liệt của bạn trong tình yêu có thể sẽ như mặt trời thiêu đốt, khiến cho người ấy cảm thấy bí bách vì được bạn quan tâm mọi lúc mọi nơi, dường như đánh mất không gian riêng tư cần có. Bạn cần phải tiết chế bớt cảm xúc của mình và để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Kim Ngưu đang có rất nhiều tham vọng và mong muốn thực hiện trong công việc của mình. Bạn có sự kiên quyết và chăm chỉ để vươn tới mục tiêu mình muốn, điều này sẽ giúp bạn càng ngày càng tiến xa trong sự nghiệp của mình.

Sự sáng tạo cũng là một trong những yếu tố giúp cho bước tiến của Kim Ngưu càng ngày càng xa hơn. Bạn dồn nhiều thời gian và tâm sức để thực hiện những ước mơ và tham vọng của mình nên trong thời gian tới, có lẽ sẽ khá mệt mỏi với chòm sao này.

Tuy vậy, chuyện tình cảm của Ngưu Ngưu vẫn rất tốt đẹp, may mắn sao khi mà chòm sao này lại có được một người quan tâm và thông cảm cho những vất vả của mình. Người như thế đáng quý lắm nha, đừng để người ấy tuột khỏi tay mình.

Song Tử (21/5-21/6)

Hôm nay Song Tử không có nhiều may mắn cho lắm, nhất là trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể vô tình vướng phải tranh chấp về tiền bạc, chuyện không rắc rối cho lắm nhưng khả năng cao là bạn sẽ mất tiền oan đó.

Còn về chuyện tình cảm thì cần phải nhắc nhở chòm sao này về tính tình thất thường của mình. Hôm nay bạn lúc nóng lúc lạnh, khiến người ấy chẳng biết phải xoay theo thế nào cho phải. Đôi khi bạn có những suy nghĩ khác biệt mà thực sự không phải ai cũng hiểu được.

Những bạn còn độc thân thì có thể hôm nay sẽ gặp được người ưng ý đấy, nhưng hôm nay bạn còn nhiều việc phải giải quyết nên chẳng để tâm mấy đâu. Lúc ấy cái tôi đang lớn nên có khi bạn còn chẳng hề biết là người ấy đang ở bên cạnh mình cũng nên ấy chứ.

Cự Giải (22/6-22/7)

Công việc của cung hoàng đạo này đang gặp phải những vấn đề khó giải quyết. Bạn suy nghĩ quá đơn giản nên dễ bị kẻ xấu lừa gạt, cuối cùng công sức làm lụng bấy lâu lại bị nẫng tay trên.

Bạn cũng đang đặt cho mình quá nhiều tiêu chuẩn phải đạt được. Để đạt được những tiêu chuẩn đó, bạn phải làm việc rất vất vả, thậm chí còn có thể quá sức mình nữa. Đôi khi chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế để biết mình đang đứng ở đâu còn cố gắng chứ không phải gắng sức quá mức mà được.

Sự nhạy cảm có thể khiến cho bạn nảy sinh nghi ngờ đối với người mình yêu. Bạn không đủ tin tưởng với đối phương, cảm thấy tình cảm giữa hai người không còn được như những ngày đầu yêu đương. Thay vì tìm cách để vực dậy mối quan hệ thì bạn lại trách móc và hờn dỗi với đối phương.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử có sự chu đáo và cẩn trọng trong công việc. Bạn không để cho mình mắc phải sai lầm không đáng có, luôn kiểm tra lại những việc đã làm để không vì sơ sót mà làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Sư Tử còn có thể nhận được cơ hội thăng tiến trong thứ 5 này nữa nhé. Bạn được cấp trên đánh giá cao bởi năng lực cá nhân cùng những phẩm chất không phải ai cũng có được. Hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn nữa để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo cũng cho thấy hôm nay bạn có tài vận rất tốt nữa đó. Có thể sẽ có khoản tiền từ trên trời rơi xuống ngay vào túi của chòm sao này đó. Tuy nhiên, hãy biết cách tiêu xài sao cho hợp lý chứ đừng đốt tiền chỉ trong chớp mắt nhé.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Thứ 5 này quả là một ngày tốt lành với Xử Nữ khi mà cả công việc và tình yêu của bạn đang rất tốt. Bạn được nhiều người yêu quý vì thái độ làm việc nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.

Hôm nay có thể Xử Nữ sẽ gặp phải một số rắc rối nhỏ nhưng được đồng nghiệp và bạn bè giúp đỡ nên mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa cả thôi. Quả là những công sức trước đó bỏ ra không thiệt thòi chút nào nhỉ, hãy cứ giúp người rồi sẽ đến lúc bạn được mọi người giúp đỡ lại thôi.

Chuyện tình cảm của chòm sao này diễn tiến vô cùng suôn sẻ. Hai người có chung nhiều quan điểm và sở thích, nhờ thế mà chẳng lúc nào thiếu chuyện để nói với nhau, cũng tìm hiểu nhau một cách thuận lợi hơn rất nhiều lần, dường như hai người sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Dường như cảm giác cô đơn khiến bạn không thể chịu nổi, bạn muốn tìm một người để chia sẻ tình cảm nhưng tiếc thay, không phải lúc nào mọi chuyện cũng giống như mong muốn.

Bạn muốn thể hiện tình cảm của mình với người ấy nhưng rồi lại bị từ chối, bạn chẳng thể nào giấu được nỗi thất vọng trong lòng. Đã biết bao lần tưởng chừng chạm tay vào hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng lại chẳng được như mơ, đôi khi Bình Nhi tự hỏi liệu có phải mình không có duyên với tình yêu.

Chán nản vì tình yêu không thành, Thiên Bình dồn sức mình cho công việc, nhờ thế mà những mục tiêu đặt ra trước đó được bạn thực hiện rất tốt. Càng làm việc, bạn càng khám phá được nhiều tiềm năng trong con người mình, giành được nhiều thành công trong công việc.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Hôm nay Bọ Cạp gặp khá nhiều may mắn. Đầu tiên phải nói đến chuyện tình cảm này. Hôm nay Bọ Cạp nhớ chỉn chu quần áo đầu tóc nhé. Có thể bạn sẽ gặp được một nửa của mình vào ngày thứ 5 đẹp trời này đó.

Bọ Cạp cũng rất thành công trong công việc của mình đó nha. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được, chẳng thế mà bạn được cấp trên ưu ái rất nhiều. Người có năng lực thì được đánh giá cao cũng là chuyện thường gặp thôi mà.

Hãy cố gắng phát huy năng lực cá nhân nhiều hơn nữa nhé. Bạn sẽ làm được nhiều điều hơn nữa với ý chí và tham vọng của mình đó. Đừng để những người tin tưởng vào mình thất vọng, cũng đừng để cho bản thân không đạt được những điều mình muốn.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã hôm nay không có tâm trạng tốt cho lắm. Bạn cảm thấy cô đơn và không người bầu bạn, cảnh độc thân chưa bao giờ khiến bạn chán nản như vậy, dù trước giờ bạn luôn tự nhận mình là một người thích tự do và không muốn bị bất cứ ai bó buộc.

Nhìn người ta có đôi có cặp mà Nhân Mã thấy ghen tị, ước ao rằng mình cũng có được những niềm vui và hạnh phúc như vậy. Ai cũng có phần mà, chỉ cần Mã Mã mở rộng lòng mình ra và đón nhận tình yêu một cách tự nhiên như lẽ sống là được thôi.

Công việc hôm nay cũng không được trôi chảy, có lẽ tâm trạng ảnh hưởng khá nhiều đến năng lực làm việc của Mã Mã. Bạn có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình, dù là vấn đề chuyên môn nhưng có thể tranh cãi sẽ khiến cho mối quan hệ đôi bên trở nên xấu đi.

Ma Kết (22/12-19/1)

Tiêp nối tử vi ngày 11/4/2018, với Ma Kết, thứ 5 này là một ngày mà bạn không thích chút nào. Chẳng những tình yêu chẳng được như ý mà công việc cũng nảy sinh biết bao nhiêu là rắc rối. Kết Nhi cảm thấy những lý tưởng và ước vọng của mình đều đang tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Bạn muốn có được một người để yêu thương, quan tâm và chăm sóc, nhưng dường như việc ấy rất khó khăn. Liệu có phải bạn đang đặt cho mình quá nhiều tiêu chuẩn để tìm kiếm người trong mộng không nhỉ? Hãy thử để cho trái tim làm việc của nó xem nhé.

Còn với công việc, đừng đặt ra những mục tiêu vượt quá nhiều tầm với của mình. Có lý tưởng là tốt, nhưng cũng cần phải thực tế nữa. Bạn không có được khả năng về lĩnh vực ấy thì sẽ rất khó để có được thành công như mong muốn.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Hôm nay Bảo Bình cảm thấy công việc có phần nhàm chán. Bạn quá cẩn trọng và bảo thủ nên đôi khi để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển năng lực của bản thân. Chòm sao này tự trách bản thân mình nhưng không thể làm lại quá khứ.

Bạn biết rằng sự linh hoạt là rất cần thiết, nhưng đã làm theo quy tắc bao lâu rồi nên bạn không biết phải thay đổi như thế nào. Bình Nhi sợ hãi mình sẽ mắc phải sai lầm nên càng không dám dấn bước mà chỉ dám ở trong vòng tròn an toàn của mình mà thôi.

Bù lại thì thu nhập của Bình Nhi đang khá ổn định. Bạn thích sự an toàn và điều này an ủi bạn khá nhiều mỗi khi tự trách bản thân khi không đạt được những điều mình mong muốn. Ít nhất thì tiền bạc cũng an ủi bạn phần nào ngày hôm nay.

Song Ngư (19/2-20/3)

Hôm nay dường như ánh mắt của người ấy không thể rời khỏi bạn. Sự dịu dàng và tấm lòng nhân hậu khiến cho Ngư Nhi như được bao bọc bởi luồng hào quang, khiến mọi người đều muốn bạn ở bên mình mà thôi.

Sự nhạy cảm khiến bạn nhận ra được tình cảm của đối phương. Nếu bạn cũng có ý với người ta thì hãy ra tín hiệu để người ấy có thể trao cho bạn tình yêu chân thành nhé. Tìm được nhau giữa biển người quả là một kì tích mà bạn đừng bao giờ bỏ qua.

Có điều bạn đang đắm chìm quá nhiều vào chuyện tình cảm nên không còn tỉnh táo trong công việc thì phải. Hãy chấn chỉnh lại tinh thần làm việc đi nhé, giờ nào làm việc nấy chứ đừng để những việc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của mình.

