Thứ Năm của bạn: Thiên Bình buồn tình, Bạch Dương muốn nổi loạn

Bạch Dương (21/3 - 20/4)



Bạch Dương muốn nổi loạn, tìm kiếm những thứ mới mẻ. Bạn muốn thoát khỏi sự gò bò của những khuôn mẫu ngày thường để tìm kiếm sự tự do và “khác biệt”. Lên kế hoạch rủ rê bạn bè tụ tập hoặc tiến hành một chuyến phượt vào cuối tuần sẽ mang lại cho bạn những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Chuyện tình cảm của bạn và người ấy không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn dành thời gian để chia sẻ với người ấy những điều thú vị mình may mắn được chứng kiến hoặc tham dự.

Về công việc, có vẻ Bạch Dương rất hết mình nhưng lại không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân cho lắm. Khi bạn làm việc chăm chỉ thì cũng nên lưu tâm đến những sự thay đổi trong cuộc sống xung quanh, đừng chỉ tập trung vào một việc mà quên mất rằng tầm nhìn bao quát là rất quan trọng trong tất cả mọi việc.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5)

Kim Ngưu sở hữu một trực giác vô cùng nhạy bén. Khả năng ngoại giao khôn khéo, ứng xử tình huống linh hoạt cũng như tư duy lập luận sắc bén sẽ mang đến thành công trong công việc, học tập cũng như tình yêu.

Tuy nhiên một vài người sẽ có sự thay đổi lớn liên quan đến công việc, chỗ ở. Hãy luôn vững tin vào cuộc sống của mình, đừng để nỗi lo sợ khiến bạn thụt lùi. Bạn tin vào thế giới xung quanh và làm cho thế giới ấy tin tưởng vào mình, có như vậy thì bạn mới có đủ sức mạnh để đối mặt với mọi vấn đề.

Bạn muốn người kia phải quan tâm đến mình nhiều hơn nữa, sự lạnh lùng của người ta khiến bạn rất tủi thân. Tuy bạn có những cảm xúc dữ dội nhưng lại giấu trong lòng nên có thể nửa kia sẽ không cảm nhận được.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Bạn giải quyết công việc một cách nhanh chóng và dành khoảng thời gian còn lại để mỉa mai những người đang gặp rắc rối. Đừng kiêu ngạo và lơ là như thế, bạn có chắc mình đã làm đúng tất cả mọi điều không?

Về tình cảm, đây là thời điểm các cặp đôi chứng minh tình cảm của mình với đối phương bằng cách ủng hộ và trợ giúp họ trong sự nghiệp. Tốt nhất là đừng để tình cảm xen ngang vào công việc và ngược lại nhưng nếu có thể vừa là người yêu, vừa là đối tác, đồng nghiệp thì lại tốt đúng không? Tuy nhiên làm việc chung có thể phát sinh rất nhiều vấn đề, vì thế bạn cần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Bạn không nên tiêu tiền một cách phung phí dựa theo cảm xúc của mình như vậy. Mua nhiều thứ linh tinh chẳng đem lại nhiều tác dụng mà chỉ khiến bạn tốn tiền vô ích thôi.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải hôm nay mâu thuẫn giữa nhu cầu và cảm xúc. Những lo lắng cảm xúc do ảnh hưởng bởi Mặt Trăng có thể khiến bạn hành động vội vàng, hấp tấp. Bạn là người giải quyết vấn đề của mọi người xung quanh một cách rất tốt, thế mà cứ đến vấn đề của mình là bạn lại rối như tơ vò.

Chòm sao này thường xuyên lo lắng về tất cả mọi việc, nhưng đây cũng là cách để bạn làm việc cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Ngoài ra khi gặp phải khó khăn bạn cũng không dễ nản lòng mà luôn sẵn sàng đối mặt. Tuy nhiên nhược điểm của bạn lại là không giỏi ăn nói, diễn tả không tốt ý tưởng của mình nên sự nghiệp sẽ gặp nhiều trở ngại.

Hôm nay những Cự Giải độc thân không còn quá quan tâm đến việc tìm đối tượng tiềm năng nữa mà sẽ tận hưởng trọn vẹn quãng đời độc thân của mình. Bạn chi tiêu và chăm sóc bản thân tốt hơn, khi ấy tình yêu sẽ tự tìm tới.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử khá độc lập trong công việc cũng như cuộc sống của mình. Khả năng cao bạn sẽ nắm bắt được cơ hội tốt trong sự nghiệp nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những rủi ro không lường trước được. Bạn sẽ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong công việc nhưng cứ yên tâm rằng nỗ lực nhiều thì thành quả cũng lớn.

Bạn thích trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, vì vậy bạn có rất nhiều cách để khiến mình trở nên nổi bật. Trong ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ có rất nhiều đối tượng khác giới để ý đến bạn đấy.

Bạn không nên chi tiêu quá hào phóng trong ngày hôm nay, nếu không thì chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ rơi vào cảnh cháy túi thôi. Bạn không muốn phải vay mượn người khác đấy chứ?

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ nghiêm túc nhưng cũng rất vui vẻ. Mọi hoạt động trí óc và chân tay đều được bạn hoàn thành một cách xuất sắc. Hôm nay cũng là ngày bạn mở rộng tấm lòng bao dung, giúp đỡ mọi người xung quanh trong những tình huống khó khăn.

Tuy nhiên có vẻ bạn sẽ cảm thấy mình đang đi sai đường. Trước đó bạn đã vội vàng đưa ra những quyết định mà chưa suy nghĩ chỉn chu. Do đó, hãy dành thời gian cân nhắc và lựa chọn những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn.

Các mối quan hệ trong ngày của Xử Nữ nhìn chung đều tiến triển tốt, tuy nhiên đừng nên làm việc chung vì công việc dễ dẫn tới bất hòa. Bạn không thoải mái khi thể hiện cảm xúc mà đây chính là nguyên nhân khiến bạn trở nên lạc lõng, khó mở lòng với người khác, ngay cả đó là người thân, nếu tình trạng này kéo dài rất dễ dẫn đến stress.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình nhìn nhận mọi thứ với cái nhìn trìu mến, nồng ấm và thân thiện. Cuộc sống có lẽ rất tốt đối với bạn ít nhất là trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng né tránh sự khó chịu bằng bất cứ giá nào, chọn bỏ qua những lỗi lầm của người khác và thà chọn nhượng bộ hơn là tranh đấu.

Về phương diện tình cảm, chòm sao này đang cảm thấy buồn vì chuyện tình cảm chẳng như bạn muốn. Người ấy tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ khiến bạn phiền lòng, hoặc mối quan hệ của hai người bị phản đối, không nhận được sự ủng hộ của người thân và bạn bè.

Thiên Bình muốn đi mua sắm và sẵn sàng chi nhiều tiền để đổi mới tủ đồ của bản thân. Tuy nhiên nếu không cân đối ngân sách từ đầu thì rất có thể bạn sẽ phát hiện ra số tiền trong tài khoản của mình không đủ để thanh toán cho từng đấy món và sẽ phải trả lại một vài thứ.

Bọ Cạp (23/10 - 22/11)

Hôm nay là thời gian thích hợp để Bọ Cạp kết thúc một điều gì đó còn đang dang dở. Sự kết thúc ở đây chưa hẳn đã là tiêu cực, có thể là một sự lột xác, chuyển đổi cần thiết để đưa cuộc sống sang trang mới. Hãy gạt bỏ tất cả quá khứ đau buồn, mở cửa trái tim để đón nhận những màu sắc tươi mới của cuộc sống hiện tại.

Cung hoàng đạo này đang gặp khó khăn trong việc giữ bí mật vì đôi khi lời nói thường đi trước cả suy nghĩ. Lo lắng hay bồn chồn sẽ làm giảm tầm nhìn xa và khó cảm thông cho hoàn cảnh của người khác, hãy bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của mọi người trước khi đưa ra ý kiến chủ quan.

Về chuyện tình cảm, nếu đối tượng tiềm năng có ý rủ bạn đi chơi hoặc ăn tối thì hãy vui vẻ nhận lời. Bạn không nhất thiết phải ăn vận thật lộng lẫy để gây ấn tượng với đối phương đâu, chỉ cần thoải mái và là chính mình là được. Cũng đừng khách sáo quá nếu không sẽ khiến đối phương cảm thấy xa cách.

Nhân Mã (22/11 - 22/12)

Tài năng nghệ thuật và sự sáng tạo của Nhân Mã sẽ được phát huy tối đa trong ngày hôm nay. Những ý tưởng táo bạo trong công việc sẽ được mọi người đánh giá cao và mang lại những kết quả bất ngờ.

Thói quen chi tiêu thoải mái, hoang phí, có bao nhiêu tiêu bất nhiêu như vậy sẽ đẩy bạn vào một vòng xoáy đầy nguy hiểm. Tốt nhất lúc nào cũng phải có một khoản dự phòng cho tình huống khó khăn không lường trước được. Hãy nghiêm khắc với bản thân trong vấn đề quản lý chi tiêu ngay từ hôm nay, sống dưới mức nhu cầu cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các hoạt động tập thể trong ngày vì có thể bạn sẽ tạo dựng được hình ảnh tốt, thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp. Nếu có thời gian Nhân Mã nên tích cực đọc báo, xem tivi hơn để nắm bắt tin tức xã hội, điều này cũng hỗ trợ không nhỏ cho công việc của bạn.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết sử dụng cái đầu thông minh và thận trọng của mình để giải quyết những công việc được giao, vì thế, dù bạn thường không phải là người làm nhanh nhất, nhưng chắc chắn bạn là một trong số những người làm tốt nhất. Dù nghiêm túc nhưng cung hoàng đạo này đôi khi cũng hay mơ mộng, viển vông.

Về tình cảm, Ma Kết trải qua nhiều sóng gió, có vẻ là do bạn đang so sánh giữa người cũ với người hiện tại và thấy không hài lòng. Thế nhưng không nên đánh đồng hoặc so sánh người này với người khác, bạn nên chịu khó tìm hiểu những điểm nổi bật của người ta thì hơn.

Còn với người độc thân dễ cảm thấy say nắng một người ít tuổi hơn mình. Tuy rằng ban đầu bạn không thật sự hào hứng với mối quan hệ này lắm nhưng càng nói chuyện và tìm hiểu lâu bạn càng nhận thấy đây rất có thể là ý trung nhân của mình.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình thuộc tuýp người độc lập, sáng tạo, cá tính, bạn tỉnh dậy và cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và ý chí chiến đấu. Bạn sẵn sàng cạnh tranh với tất cả mọi người, bạn chẳng ngại nêu ra những ý kiến phản biện của bản thân. Có thể sự hăng hái quá mức của sẽ khiến bạn kiệt sức, tốt nhất nên giảm sự kích động của mình xuống.

Bạn thích sống trong thế giới riêng nên đôi khi, bạn tỏ ra quá lạnh lùng với người ấy. Thỉnh thoảng, hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc đôi bên, đừng để tình yêu dần dần phai nhạt.

Hôm nay việc quản lí tài chính của Bảo Bình hơi chệch choạch một chút vì bạn dễ nuông chiều bản thân mà vung tay quá trán. Bạn cần cực kì tỉnh táo trong xử lí các vấn đề tài chính trong làm ăn để không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư phản ứng mọi thứ thái quá theo những cách của riêng bạn mặc dù bạn có thể cư xử hòa nhã, cởi mở hơn. Là người cố gắng quá mức để có được sự chấp nhận của mọi người, nhưng bạn phải cẩn thận để không bị xem nhẹ, coi thường.

Trong công việc, chòm sao thiếu sự tập trung và tâm lý muốn buông xuôi, bạn cảm thấy những gì mình đang làm không dẫn tới đâu cả. Tuy nhiên công việc này là nguồn nuôi sống bạn, nếu bỏ ngang thì rất dễ lĩnh hậu quả, vì thế trước tiên nên trang bị thật nhiều kỹ năng để có những bước tiến xa hơn.

Bạn luôn quan tâm, chăm sóc người ấy bằng tình cảm chân thành nhất, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đối phương cũng dành cho bạn một tình cảm tương tự. Hãy xem mình có đang chọn đúng người không nhé.

Phan Yến

